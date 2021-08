Zaczął się sezon na grzybobranie – GIS ostrzega przed zatruciami. Jak odróżnić grzyby trujące od jadalnych?

Wystarczyło kilka chłodniejszych i deszczowych dni, by po fali upałów w całym kraju zaroiło się od grzybów. Zapaleni grzybiarze donoszą, że najwięcej dorodnych okazów jest obecnie w środkowej części Polski, a także na północy i południu – nieco mniej na zachodzie.

Sezon na grzyby 2021 – o czym warto pamiętać, by nie dostać mandatu lub się nie zatruć?

Polacy ochoczo ruszyli na grzyby, co skłoniło Główny Inspektorat Sanitarny do tego, by po raz kolejny przypomnieć o podstawowych zasadach, które mogą uchronić nas przed niebezpieczeństwami, które mogą nas spotkać podczas zbiorów.

Warto pamiętać, że za zbieranie grzybów w niedozwolonych miejscach (poza Lasami Państwowymi lub na terenach zagrożonych pożarami) można dostać mandat w wysokości od 20 do 500 zł – zwłaszcza jeśli zostaniemy przyłapani na celowym uszkadzaniu grzybni, śmieceniu w lesie, płoszeniu zwierząt, parkowaniu poza wyznaczonymi miejscami lub stwarzaniu zagrożenia pożarowego).

Niemal co roku policja rusza na poszukiwania osób, które gubią się na otwartej przestrzeni podczas zbierania grzybów. Problem ten dotyczy zwłaszcza osób starszych, które mają problem z wezwaniem pomocy przez komórkę lub łatwo zapominają drogi powrotnej po wyprawie w gęste zarośla w poszukiwaniu grzybów.

Seniorzy nie powinni wybierać się na grzyby w pojedynkę – samotne wycieczki nawet w te miejsca, które dobrze znamy, wbrew pozorom mogą być niebezpieczne, dlatego zawsze lepiej mieć przy sobie kogoś, kto w razie potrzeby wezwie dodatkową pomoc.

Jakie są najczęstsze objawy zatrucia grzybami? Pierwsza pomoc

Najgorsze konsekwencje mogą nam jednak grozić, jeśli pochopnie sięgniemy po gatunki, co do których nie mamy pewności, czy są jadalne. Pomyłka bardzo łatwo może doprowadzić do poważnego zatrucia pokarmowego , które może nawet doprowadzić do zgonu.

Oprócz oczywistych dolegliwości żołądkowych w takiej sytuacji często mogą wystąpić także:

zaburzenia widzenia



bóle głowy

nudności, wymioty

pogorszenie samopoczucia

gorączka lub stan podgorączkowy

spowolnienie akcji serca / spadek tętna

zaburzenia oddychania

uczucie gorąca

silny ślinotok

silne poddenerwowanie / stan wzmożonego napięcia nerwowego

w skrajnych sytuacjach – halucynacje lub napady szału

Symptomy zatrucia mogą pojawić się po kilku godzinach od spożycia trującego gatunku. Czas, w jakim dochodzi do różnych dolegliwości, zależy od tego, jakiego grzyba zjemy. W przypadku muchomora sromotnikowego pierwsze objawy mogą wystąpić po około 8-14 godzinach.

Warto pamiętać, że przy zatruciu grzybami nie należy powstrzymywać biegunki, a jak najszybsze sprowokowanie wymiotów może pomóc usunąć nam toksyny z organizmu. Zachowanie resztek pokarmu może pomóc w ustaleniu źródła zatrucia podczas badania mykologicznego. Jak najszybsze wezwanie pomocy może uratować nam życie – w takich sytuacjach nie warto zwlekać z powiadomieniem służb ratunkowych.

Jak odróżnić grzyby trujące od jadalnych? Lista najczęstszych pomyłek

Błędna identyfikacja grzybów zdarza się nawet osobom, które uznają się za bardzo doświadczonych grzybiarzy. Jeśli wybieramy się na grzyby, warto zainstalować specjalne aplikacje pozwalające nam na prawidłowe rozpoznanie grzybów lub mieć ze sobą atlas grzybów.

Najczęściej zbierane gatunki trujące to:

borowik szatański (zwany potocznie „szatanem”) – mylony z jadalnym borowikiem szlachetnym

(zwany potocznie „szatanem”) – mylony z jadalnym borowikiem szlachetnym olszówka (czyli krowiak podwinięty) – mylony z jadalnym mleczajem smacznym

(czyli krowiak podwinięty) – mylony z jadalnym mleczajem smacznym tęgoskór pospolity – mylony z jadalną purchawką chropowatą

Które grzyby są najczęściej mylone z muchomorem?

Z kolei na trującego muchomora sromotnikowego (zielonkawego) lub na niejadalną maślankę wiązkową często trafiają osoby, które są przekonane, że zbierają jadalną czubajkę kanię, opieńkę miodową, gąskę zielonkę lub gołąbka modrożółtego.

Dekalog grzybiarza – o czym należy pamiętać?

Najłatwiej wprowadzić nas w błąd mogą przypadkowo spotkane podczas grzybobrania osoby zarzekające się, że są doświadczonymi grzybiarzami. Nigdy nie powinniśmy jednak zbierać grzybów, co do których nie mamy całkowitej pewności. Jeśli nie jesteśmy pewni, co zebraliśmy, warto zwrócić się o poradę do najbliższej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, gdzie prowadzone są dyżury specjalistów.

Lepiej też nie przechowywać grzybów w siatkach foliowych (wtedy szybciej łapią wilgoć i gniją). Należy również unikać małych, słabo rozwiniętych grzybów, których wygląd łatwo pomylić z różnymi gatunkami (taka pomyłka może być śmiertelnie niebezpieczna).

Jedzenie grzybów odradza się dzieciom, osobom cierpiącym na choroby nerek i wątroby oraz inne problemy z układem pokarmowym, seniorom z osłabioną odpornością, a także kobietom w ciąży oraz matkom karmiącym.

