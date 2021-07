Natto – japoński specyfik, który blokuje... koronawirusa. Przełomowe odkrycie?

Na łamach „Biochemical and Biophysical Research Communications” zespół badaczy z Japonii opublikował zaskakujące wyniki badań na temat natto – tradycyjnej potrawy z fermentowanej soi (która jest równie popularna co tofu i często dodawana jest do zupy miso).

Natto może chronić przed COVID-19? Zaskakujące wyniki badań laboratoryjnych

Okazuje się, że zawarte w niej bakterie Bacillus natto, które są w stanie rozkładać białka, można zastosować także w przypadku... białek kolca koronawirusa. Testy laboratoryjne wykazały, że w odpowiedniej temperaturze enzymy pochodzące z natto mogą blokować możliwość zakażenia się COVID-19 (po podgrzaniu nie było już tego efektu).

Choć badacze przyznają, że niezwykle rzadko udaje się potwierdzić przeciwwirusowe właściwości żywności, to jednak zaznaczają, że ochronne działanie przeciwko COVID-19 w przypadku natto powierdzono jedynie w warunkach laboratoryjnych – dotąd pozostaje niejasne, czy samo jedzenie fermentowanej soi może także blokować możliwość zakażenia się koronawirusem.

Nie ma jednak wątpliwości, że natto jest niezwykle cennym składnikiem diety i warto włączyć go do swojego jadłospisu.

Jakie walory zdrowotne ma natto?

Zawarty w natto enzym o nazwie nattokinaza jest w stanie rozrzedzać krew i zapobiegać zakrzepom (przez co często potrawę tę porównuje się do naturalnego odpowiednika aspiryny).

Ze względu na właściwości probiotyczne ma znakomity wpływ na mikroflorę jelitową, chroni przed zaparciami i poprawia tempo metabolizmu. Ułatwia też walkę z nadwagą i otyłością.

Jest doskonałym źródłem białka i błonnika. Zawiera sporo wit. K2, wit. z grupy B, wit. E, a także żelazo, fosfor, wapń, sód, potas i cholinę.

Ma dobry wpływ na układ nerwowy i poprawę gęstości kości, pomaga łagodzić bolesne skurcze mięśni.

Chroni przed nadciśnieniem.

Obniża poziom cholesterolu.

Redukuje poziom cukru we krwi.

Ze względu na sporą zawartość roślinnych fitoestrogenów polecany jest kobietom przechodzącym menopauzę (pomaga też przy problemach z endometriozą) – nie jest jednak polecane kobietom w ciąży i w trakcje laktacji, a także osobom nadwrażliwym lub uczulonym na soję.

Uważa się, że fermentowane natto jest lepiej przyswajalne niż zwykła soja.

Japończycy często spożywają natto na śniadanie jako dodatek do ryżu lub ryby, a także jako składnik dokładany do zupy miso. Według oryginalnej receptury spożywanie natto wymaga użycia specjalnego sprzętu do fermentacji oraz kilku suszonych źdźbeł ryżu, w których mogą egzystować niektóre gatunki grzybów. Wielu odstrasza niestety specyficzny zapach tej potrawy i dosyć wyjątkowa, lepka konsystencja.

