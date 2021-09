Czy grzyby przed gotowaniem należy umyć? Obalamy popularny mit

Grzyby, nawet te kupione w sklepie, należy umyć przed ugotowaniem i spożyciem w postaci surowej. Chociaż te kupowane w sklepie zwykle są już dokładnie wyczyszczone, zaleca się, aby po prostu zachować ostrożność.

Jak prawidłowo oczyścić grzyby?

Sposobem na oczyszczenie grzybów jest po pierwsze pozbycie się z ich powierzchni jak największej ilości grudek brudu. Następnie należy szybko spłukać je pod bieżącą wodą i osuszyć ręcznikiem kuchennym. To w zupełności wystarczy, by móc przystąpić do ich gotowania. Mycie grzybów zwykle wystarcza do wyeliminowania zalegających bakterii, ale proces gotowania dodatkowo unicestwi pozostałe bakterie w wysokiej temperaturze.

Czy grzyby mogą rozmięknąć pod wpływem wody? Wiele osób obawia się, że grzyby wchłoną wodę i staną się miękkie i papkowate po umyciu. Jednak to nieprawda, ponieważ grzyby i tak składają się głównie z wody. Poza tym lepiej ryzykować rozmoczeniem grzybów niż zjadaniem niepotrzebnych ilości bakterii.

Najlepszą praktyką jest mycie grzybów bezpośrednio przed spożyciem. Po umyciu nie przechowują się dobrze, nawet w lodówce i mogą bardzo szybko gnić.

Czy niemyte grzyby są bezpieczne do spożycia?

Jak pisze portal SurvivalFreedom, pieczarki uprawiane komercyjnie są bezpieczne do spożycia w stanie nieumytym. Uprawa i pakowanie odbywają się w kontrolowanych środowiskach zaprojektowanych w celu ochrony przed zanieczyszczeniem bakteryjnym.

Wiele osób nie tylko nie myje grzybów produkowanych komercyjnie, ale także ich nie gotuje. Można je pokroić i dodać na surowo do sałatki lub umieścić na wierzchu pizzy. Jednak nie rób tego, gdy grzyby zbierałeś samodzielnie. Nie masz bowiem żadnej kontroli nad środowiskiem, w którym wyrosły. W tym przypadku należy zachować ostrożność i dokładnie umyć je przed użyciem.

Jak poznać, że grzyby się psują?

Jeśli twoje grzyby leżą od kilku dni w lodówce, możesz zastanawiać się, czy są bezpieczne do spożycia. Jak to rozpoznać? Zwróć uwagę na kilka charakterystycznych zmian.

Kolor – długo leżące grzyby zaczynają ciemnieć. To jeden z pierwszych wskaźników, że tracą na jakości. Na tym etapie nadal można je gotować.

Konsystencja – z czasem stają się gąbczaste i papkowate. Teoretyczni nadal można ich użyć, ale trzeba dokładnie obejrzeć każdy okaz.

Śluzowata powłoka – Jeśli zewnętrzna warstwa grzybów wytworzyła śliską, śliską, mokrą warstwę, oznacza to, że grzyby się zepsuły i należy je wyrzucić.

Czy można dostać zatrucia pokarmowego od grzybów?

Gdy grzyby zaczynają się rozkładać, mikroorganizmy odpowiedzialne za ich rozkład wydzielają toksyny jako część swoich produktów odpadowych. Te toksyny mogą spowodować zatrucie pokarmowe lub inne choroby. W tym przypadku gotowanie nie rozwiąże problemu. Grzyby powinny zostać wyrzucone.

