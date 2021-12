Jak nie przytyć w święta? 5 prostych wskazówek dietetyka

Świąteczne potrawy nie należą do niskokalorycznych. Wiele z nich jest przygotowywanych na bazie śmietany, masła, mąki oraz smażonych na głębokim tłuszczu. Stając na wadze po kilku dniach celebrowania świąt możemy wpaść w popłoch. Dlatego cieszmy się okresem świąt dokonując dobrych wyborów żywieniowych przy stole i weźmy pod uwagę praktyczne wskazówki dietetyka.

5 wskazówek żywieniowych podczas świąt

1. Nałóż na talerz od razu wszystko, czego chcesz spróbować

Zastosowanie tej prostej zasady da nam większą kontrolę nad ilością jedzenia, którą zamierzamy spożyć. Ważne jest także konsumowanie potraw powoli i delektowanie się każdym kęsem. Dzięki temu zabiegowi szybciej osiągniemy sytość i zminimalizujemy ryzyko przejedzenia się. Dodatkowo wydłużymy sobie czas przyjemności podczas posiłku.

2. Zacznij od dań gotowanych z dużą ilością warzyw

Zacznijmy od potraw obfitujących w warzywa, zostawiając na później te smażone i z dużą ilością sosu. Kiedy najemy się lżejszymi daniami, tych wysokokalorycznych zjemy zdecydowanie mniej. Warto zatem zacząć od ryby po grecku i barszczu, a dopiero później sięgnąć po pierogi, smażonego karpia czy maślany sos grzybowy.

3. Pij dużo pij, wybierając zdrowe płyny

Płyny wypełniają żołądek i dają poczucie sytości. Wspomagają także trawienie i umożliwiają działanie błonnika. Z myślą o zdrowych nawykach, warto zastąpić na świątecznym stole słodkie napoje gazowane wigilijnym niesłodzonym kompotem, wodą lub herbatą. Po posiłku wspomagająco na trawienie można również sięgnąć po zioła, na przykład po rumianek lub miętę.

4. Święta służą nie tylko jedzeniu, ale także rozmowom i ruchowi

Rozmowy i śmiech sprzyjają trawieniu. Gdy więcej mówimy, mniej jemy, a pracujące mięśnie brzucha mają szanse spalać kalorie. Dlatego w trakcie świąt nie skupiajmy się tylko na aspektach kulinarnych, wstańmy od stołu, idźmy na spacer z rodziną lub przyjaciółmi. Wspólnie spędzone chwile na rozmowach poza stołem, podczas wybranej aktywności ruchowej na przykład na łyżwach, pomogą nam w budowaniu wspaniałych wspomnień zamiast dodatkowego tłuszczu i niestrawności.

5. Nie jedz tylko po to, aby się nie zmarnowało

Święta kuszą dużą liczbą dań i ilością smaków, jest jednak wiele sposobów, aby zagospodarować nadmiar żywności. Nie musimy zjadać w trakcie świąt wszystkiego na siłę w przeświadczeniu, aby nic się nie zmarnowało. Żywność możemy zarówno zamrozić, jak i rozdać rodzinie, znajomym czy potrzebującym. Będzie to dla nas także praktyczna wskazówka, aby na kolejne święta spróbować przygotować mniej jedzenia.

– Przestrzeganie powyższych zasad może skutecznie pomóc nam uniknąć przejedzenia i problemów, które mogą odbijać się na naszym samopoczuciu i zdrowiu – mówi Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits. Niestety łatwo jest wpaść w pułapki żywieniowe, które skutkują dodatkowymi kilogramami. Wiele osób przekonało się o tym na przykład podczas pracy zdalnej. Jak pokazało badanie Dailyfruits aż 44% zapytanych Polaków przytyło na home office, 29% zadeklarowało pogorszenie swojej diety. Najwięcej z nas przytyło wówczas między 4 kg a 6 kg.

Święta Bożego Narodzenia trwają tylko kilka dni i nie chodzi o to, aby całkowicie odmawiać sobie kulinarnych przyjemności, ale dokonywać lepszych wyborów i przede wszystkim dbać o to, by zdrowe nawyki pozostały z nami na co dzień, a nie tylko od święta.

