Jak w pełni wykorzystać spacer? 9 sposobów na lepszą aktywność

Szukasz łatwego do rozpoczęcia programu ćwiczeń, który przyniesie rezultaty, bez konieczności chodzenia na siłownię lub wydawania pieniędzy na sprzęt? Spróbuj chodzenia. Może się wydawać, że nie jest to najskuteczniejsze ćwiczenie, ale eksperci twierdzą, że może pomóc w utracie wagi, poprawie zdrowia psychicznego i nie tylko. Nawet kilka tysięcy kroków dziennie może spalić setki kalorii i łatwo jest wprowadzić pewne modyfikacje do swojego planu dnia, aby schudnąć.

Czy chodzenie naprawdę może pomóc schudnąć?

Według dr Cedrica Bryanta, prezesa i dyrektora naukowego American Council on Exercise, chodzenie „z pewnością może” pomóc w utracie wagi.

– Jest to ćwiczenie aerobowe o niewielkiej sile oddziaływania, które pozwala zużywać energię i spalać kalorie, więc z pewnością może pomóc w utracie wagi – powiedział Bryant.

Niektórzy zalecają chodzenie jako formę ćwiczeń ze względu na jego prostotę i dostępność.

– Jestem fanem chodzenia jako formy ruchu, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz – powiedziała Marisa Moore, dietetyk z Atlanty w stanie Georgia. – Najważniejsze jest znalezienie rodzaju aktywności, którą lubisz i będziesz wykonywać.

Ale jak robić to lepiej i bardziej efektywnie?

9 sposobów na spacery

Poniżej znajdziesz 9 sposobów, aby odnieść jak największą korzyść ze spacerów. Sposoby zostały podzielone na te przeznaczone dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych spacerowiczów – po 3 dla każdego stopnia zaawansowania.

Czy można schudnąć, spacerując zaledwie godzinę dziennie?

