Czy można jeść pożółkłe brokuły? Te fakty o brokułach cię zaskoczą

Nie bez powodu brokuły zalicza się do tak zwanych superfoods. Brokuły mają niski indeks glikemiczny, są niskokaloryczne, a do tego zawierają cenne witaminy i składniki mineralne. To przede wszystkim witaminy A i C, kwas foliowy oraz żelazo, wapń i potas. Brokuły to także doskonałe źródło błonnika.

Czy można jeść żółte brokuły?

Na to pytanie można odpowiedzieć: zdecydowanie tak. Według cytowanego przez Berliner Kurier niemieckiego Federalnego Centrum Żywienia, żółte różyczki brokułów wskazują tylko tyle, że „warzywa są starsze”. Warto jednak wiedzieć, że żółte i przywiędłe brokuły tracą na smaku i mogą mieć mniej składników odżywczych. Nadal są jednak jadalne.

Brokuły często sprzedawane są owinięte folią. Tu trzeba uważać, ponieważ pod folią łatwiej rozwija się pleśń, a warzywo może zacząć gnić. W takich przypadkach trzeba je bezwzględnie wyrzucić, ponieważ toksyny zawarte w pleśni są szkodliwe dla człowieka.

Jak wykorzystać pożółkłe brokuły?

Jeśli bliska jest ci idea zero waste i nie chcesz marnować żywności, przywiędłe i pożółkłe brokuły najlepiej wykorzystać do kremowych, warzywnych zup. Można je także dorzucić do zapiekanek i wegetariańskich pasztetów.

Czy można jeść łodygi brokułów?

Choć najsmaczniejszą i najczęściej wykorzystywaną częścią tego warzywa są efektowne różyczki, to dobrze wiedzieć, że sama łodyga również jest jadalna i pełna wartościowych składników. Mimo to, często ląduje w koszu na śmieci. Zupełnie niepotrzebnie. Po wycięciu zdrewniałych części można ją wykorzystać do kremowych zup, albo zetrzeć do sałatek czy zapiekanek.

