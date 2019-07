Ta dieta może mieć fatalny wpływ na życie seksualne

Dieta ketogeniczna cieszy się dużą popularnością wśród osób, które lubią tłuste potrawy. Chociaż tłuszcz ogólnie kojarzy nam się z przyrostem masy ciała, spożywanie go według określonych zasad może sprzyjać utracie masy ciała. Lekarze i naukowcy od lat jednak ostrzegają przed dietą ketogeniczną – przed jej rozpoczęciem należy wykonać szereg badań, a sama dieta powinna zostać rozpisana przez specjalistę. W czasie jej trwania należy być pod kontrolą lekarza.

Dieta ketogeniczna – zasady

Dieta ketogeniczna może wydawać się prosta – należy spożywać głównie wysokotłuszczowe potrawy i znacznie ograniczać węglowodany. W niedużych ilościach spożywa się także białko. Jednak osoby, które zdecydują się na taką dietę, muszą bardzo dokładnie poznać wartości odżywcze i skład wszystkich produktów spożywczych. Tylko dzięki temu mogą odpowiednio zbilansować posiłek, by faktycznie organizm wszedł w fazę „ketozy” – stanu, w którym organizm zaczyna czerpać energię z tłuszczu. Mimo wszystko nie chodzi o to, żeby po prostu jeść tłuszcz. Dieta powinna składać się głównie z tłuszczu pochodzenia roślinnego.

Dieta ketogeniczna – wady

Wszyscy są jednak są zgodni, że dieta ketogeniczna ma jedną zasadniczą wadę – powoduje złe samopoczucie. Osoby, które decydują się stosować tę dietę często zmagają się z bólem głowy, osłabieniem i zmęczeniem. To jednak nie wszystkie dolegliwości, o których trzeba pamiętać.

„Niektóre badania sugerują, że niskowęglowodanowa dieta może powodować spadek czynności tarczycy, co nie tylko prowadzi do zmęczenia i spadku nastroju, ale może również negatywnie wpływać na libido” – mówi w rozmowie z „Independent” dietetyk Lily Soutter. Ludzie, eksperymentujący z dietą ketogeniczną, mogą doświadczyć drastycznego spadku energii z powodu braku węglowodanów w ich codziennej diecie, co z kolei może wpływać na popęd płciowy.

Zmniejszone spożycie węglowodanów może również zmienić sposób, w jaki organizm wytwarza hormony, które są nieodłącznie związane z libido. Ponadto nasze mózgi są silnie uzależnione od glukozy, która pochodzi z węglowodanów. Jej spożywanie wspomaga produkcję serotoniny, związku nazywanego „hormonem szczęścia”.

Dieta ketogeniczna – ważne informacje

Każdy, kto chciałby spróbować diety ketogenicznej, musi wiedzieć, że ma ona szereg wad. Przede wszystkim trzeba pamiętać o spadku energii, problemach z koncentracją, ogólnym osłabieniu i potencjalnym spadku libido.

Ponadto, zarówno przed jak i w trakcie stosowania diety, należy być pod kontrolą lekarza lub dietetyka. Trzeba też zadbać o odpowiednie spożycie warzyw, ponieważ zawierają mnóstwo witamin, które są niezbędne do prawidłowej pracy całego organizmu.