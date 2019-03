Uprawiasz sport? Już po 4 dniach stosowania tej diety poprawisz swoje wyniki

Nowe badania, opublikowane w „Journal of the American College of Nutrition”, pokazują, że przestrzeganie diety śródziemnomorskiej przez zaledwie 4 dni wystarczy, aby zwiększyć wydajność ćwiczeń. Zespół naukowców z Saint Louis University (SLU) w Missouri zaprosił do swojego eksperymentu siedem kobiet i czterech mężczyzn, którzy rekreacyjnie uprawiali sport.

Po 4 dniach stosowania diety opartej głównie na roślinach, naukowcy poprosili uczestników o przebycie 5 km na bieżni. Od 9 do 16 dni później naukowcy poprosili tych samych uczestników o przestrzeganie zachodniej diety przez kolejne 4 dni i ponowne wykonanie testu na bieżni. Zachodnia dieta zazwyczaj charakteryzuje się nadmierną konsumpcją cukrów, soli i tłuszczów nasyconych.

Badanie wykazało, że po 4 dniach stosowania diety śródziemnomorskiej wyniki na bieżni poprawiły się o 6 proc. Wiele pojedynczych składników odżywczych w diecie śródziemnomorskiej poprawia wydajność ćwiczeń natychmiast lub w ciągu kilku dni. Korzyści te szybko jednak zanikły po przejściu na dietę zachodnią, podkreślając znaczenie długoterminowego przestrzegania diety śródziemnomorskiej.

Na czym polega dieta śródziemnomorska?

Najnowsze badania wykazały, że że dieta śródziemnomorska, która jest dobra dla zdrowia, służy także aktywności fizycznej. Wielu lekarzy i dietetyków zaleca dietę śródziemnomorską w celu zapobiegania chorobom i utrzymywania dobrego zdrowia na długie lata. Ten model żywienia kładzie nacisk na owoce, warzywa i produkty pełnoziarniste, a zawiera mniej mleka i mięsa niż typowa dieta zachodnia. Dieta śródziemnomorska jest bogata w zdrowe kwasy tłuszczowe omega-3, pochodzące z ryb, nasion, oliwy z oliwek czy awokado.

Dowody sugerują, że dieta śródziemnomorska może zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Może być również pomocna dla osób, które próbują schudnąć.

