Fleksitarianizm – dietetyczny hit tego roku?

Wybór sposobu odżywiania ma ogromny wpływ na naszą kondycję fizyczną oraz psychiczną i bezpośrednio oddziałuje na stan naszego zdrowia. Udowodniono to już wielokrotnie, dlatego warto świadomie się odżywiać i tak komponować codzienne posiłki, aby przynosiły one same korzyści. Czy fleksitarianizm będzie dobrym wyborem?

Zdrowe odżywianie sposobem na poprawę funkcjonowania całego organizmu

Trendy żywieniowe zmieniają się jak w kalejdoskopie. Niektóre z nich służą poprawie naszego zdrowia, inne mają wspomagać odchudzanie i redukować ryzyko wystąpienia efektu jo-jo, a jeszcze inne to jedynie chwilowa i niepotwierdzona żadnymi badaniami naukowymi moda, której lepiej unikać. Na co zwrócić uwagę, wybierając sposób odżywiania? Przede wszystkim na korzyści prozdrowotne oraz doniesienia ze świata medycyny i dietetyki, które powinny być dla nas wyznacznikiem w komponowaniu codziennie spożywanych posiłków.

Fleksitarianizm – zasady

Fleksitarianizm, czyli tzw. elastyczny wegetarianizm to sposób odżywiania znany od wielu lat. W tym przypadku podstawą codziennego jadłospisu są warzywa i inne produkty roślinne np. nasiona roślin strączkowych oraz owoce. Dieta fleksitariańska nie wymaga całkowitej rezygnacji z mięsa, ryb i nabiału, więc nie jest restrykcyjną dietą eliminacyjną. Dopuszcza ona spożywanie niewielkiej ilości pokarmów pochodzenia zwierzęcego, więc jest doskonałym wyborem dla „mięsożerców”, którzy chcą stopniowo przejść na wegetarianizm.

Podstawą fleksitarianizmu są produkty bogate w witaminy, minerały oraz błonnik pokarmowy, którego często brakuje w naszej codziennej diecie, a jego niedobory są jednym z czynników wpływających na zwiększenie ryzyka rozwoju nękających dzisiejszą ludzkość nowotworów jelita grubego i jelita żołądka.

Mięso szkodzi zdrowiu

Problemem, który pozwala rozwiązać fleksitarianizm, jest także lawinowy wzrost odsetka osób z nadwagą, której podłożem jest właśnie dieta bogata w wysoko przetworzone produkty zwierzęce oraz mięso złej jakości, pochodzące z intensywnej hodowli.

Naukowo udowodniono, że dieta bogata w czerwone mięso i wysoko przetworzone wędliny sprzyja chorobom nowotworowym układu pokarmowego. Powoduje ona także nadciśnienie, miażdżycę i chorobę wieńcową oraz jest przyczyną przewlekłych stanów zapalnych, które często przebiegają w organizmie, nie dając żadnych objawów.

Dzięki przejściu na dietę fleksitariańską można elastycznie komponować swój jadłospis i sięgać po mięso, kiedy pojawi się taka konieczność np. w czasie ciąży i laktacji, gdy organizm potrzebuje większej ilości pełnowartościowego białka, aminokwasów, a także witamin.

Fleksitarianizm dopuszcza spożywanie wysokiej jakości produktów zwierzęcych

Problemem jest także jakość mięsa, stosowanie w celu zwiększania jego masy różnych chemicznych substancji, które wiążą wodę, a także dodawanie do przetworów mięsnych szeregu dodatków do żywności. Dostępne obecnie w sklepach mięso z intensywnego chowu to „tykająca bomba zegarowa”, która niestety wybucha w naszych organizmach. Rozwiązaniem problemu może być spożywanie niewielkich ilości mięsa z hodowli, gdzie zwierzęta rosną we własnym tempie i są karmione w zagrodzie z ich naturą, czyli pasą się wolno na pastwiskach, a nie spędzają całe życie w chlewniach i oborach oraz kurnikach bez dostępu do słońca, świeżego powietrza i naturalnych pasz.

Takie zdrowe i naturalne mięso może sprzyjać naszemu zdrowiu i po nie trzeba sięgać, będąc na diecie fleksitariańskiej. Taka sama sytuacja dotyczy ryb – nie należy spożywać ryb ze sztucznych hodowli, które mogą powodować pogorszenie naszego stanu zdrowia.

Fleksitarianizm na podium rankingu najzdrowszych i najskuteczniejszych diet 2019 roku

Elastyczny wegetarianizm zyskał uznanie naukowców i od kilku lat jest polecany jako sposób odżywiania, który pomaga poprawić stan zdrowia i uniknąć chorób cywilizacyjnych. Polecają go m.in. specjaliści od spraw żywienia, tworzący ranking najlepszych diet. Dieta fleksitariańska polecana jest nie tylko w celach redukcji zbędnej tkanki tłuszczowej, ale także w celach zapobiegania chorobom cywilizacyjnym i leczenia występujących już schorzeń np. cukrzycy i nadciśnienia.

