Panga – ty też podajesz ją rodzinie? Teraz przestaniesz

Sięgając po ryby, także te mrożone, wydaje się nam, że dbamy o zdrowie. O zgrozo – coraz częściej podajemy pangę małym dzieciom, dla których jest to zwykle pierwszy kontakt ze smakiem ryby. To spory błąd, bo nie liczy się tylko brak ości oraz delikatny smak, ale wartości odżywcze.

Czy jedzenie pangi może odbić się na stanie naszego zdrowia i zaszkodzić dzieciom?

Z pangą jest, jak i z każdą inną rybą hodowaną w Azji, czyli niezbyt dobrze, a jej hodowlę można porównać do klatkowych hodowli kurczaków. Dlaczego? Z kilku powodów. Korzystając z przykładu intensywnie hodowanych kurczaków, które są od lat na cenzurowanym i staramy się ich unikać w obawie o zawartość antybiotyków i hormonów w mięsie, postaramy się wyjaśnić tajniki hodowli tej samczej i „zdrowej” ryby.

Panga ryba, którą lepiej omijać szerokim łukiem

Zacznijmy od tego, że mamy błędne wyobrażenie o pandze. Wiele osób uważa, że jest to ryba morska, co jest nieprawdą, bo panga to ryba słodkowodna. Naturalnie występuje w Mekongu, jednak ta, którą znajdziemy w naszych sklepach, pochodzi zazwyczaj z mniejszych lub większych hodowli. Importowana jest najczęsciej z Wietnamu i chociaż przechodzi szereg kontroli, to specjaliści od spraw żywienia nie polecają jej osobom chcącym stosować zdrową dietę.

6 powodów, które powinny wykluczyć pangę z naszej diety

1. Sposób hodowli pangi

Zła sława pangi jest związana przede wszystkim z warunkami, w jakich jest ona hodowana. Zanieczyszczone i przerybione baseny, w których nie ma odpowiednich warunków do naturalnego wzrostu ryb, wymuszają stosowanie różnych środków pobudzających tarło oraz utrzymujących młody narybek i dorosłe osobniki w dobrej kondycji zdrowotnej.

2. Antybiotyki i hormony stosowane w hodowlach

W hodowlach pangi stosowane są m.in. hormony pozyskiwane z moczu ciężarnych kobiet, które powodują, że ryby zaczynają się rozmnażać w nienaturalnych dla nich warunkach. Później stosuje się antybiotyki i inne chemiczne środki, zabezpieczające narybek i dorosłe ryby przed atakującymi je chorobami grzybiczymi i bakteryjnymi, których nie sposób uniknąć w przerybionych zbiornikach.

3. Pangę hoduje się w klatkach i karmi sztuczną paszą

W niektórych hodowlach pangi stosuje się specjalne klatki – ryby spędzają w nich większość swojego życia, więc nie mają możliwości swobodnego pływania i pozyskiwania naturalnego dla nich pokarmu. Karmione są wysokoenergetycznymi paszami, które nie są obojętne dla ludzkiego zdrowia i nie wpływają w pozytywny sposób na jakość mięsa tych ryb.

4. Wysoki stopień zanieczyszczenia wód

Brak odpowiednich norm sanitarnych (zwłaszcza w biedniejszych rejonach Wietnamu, skąd pochodzą najtańsze ryby), jest dodatkowym problemem, bo kumulują się w nich liczne zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne. Panga kumuluje w swoim mięsie wiele szkodliwych zanieczyszczeń, wśród których szczególnie niebezpieczne są metale ciężkie. Dodatkowym problemem jest ryzyko spożycia mięsa, które może być zakażone np. pasożytami oraz transportowane w nieodpowiednich warunkach.

5. Dodatek substancji zatrzymujących wodę

Tuż przed zamrożeniem filetów z pangi do mięsa dodaje się związki wiążące wodę. Dzięki nim ryba jest cięższa, a mięso bardziej jędrne i soczyste. Dodatkowo ryba ta jest glazurowana, więc osiąga jeszcze większą wagę, co można łatwo zauważyć, kiedy rozmrozimy taki filet.

Jak widać, podobieństw do klatkowej hodowli kurczaków jest całkiem sporo; niestety zwykle nie zdajemy sobie z tego sprawy i traktujemy pangę jako pełnowartościową rybę i doskonały zamiennik mięsa.

6. Panga wartości odżywcze

Panga wypada dość słabo pod względem wartości odżywczych. Zawiera minimalną ilość kwasów Omega-3, witaminy D, wapnia, magnezu oraz nie ma w niej witaminy A. Jest za to cennym źródłem witaminy B12, ale możemy ją też dostarczyć do naszego organizmu, jedząc wysokiej jakości mięso lub inne ryby o mniej kontrowersyjnym sposobie hodowli. Trzeba wiedzieć, że pangę hodowlaną cechują znacznie niższe wartości odżywcze niż pangę dziko żyjącą w Mekongu. Przede wszystkim ryby hodowlane mają mniej białka, więcej tłuszczu i znacznie mniej witamin oraz minerałów niż te żyjące w naturze. I tutaj kolejne podobieństwo do mięsa naszych kurczaków klatkowych.

