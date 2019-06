Dieta na płodność – co powinna jeść kobieta, a co mężczyzna?

Dieta na płodność to jeden ze sposobów rozwiązania problemów z zajściem w ciążę. Fakt ten potwierdzają zarówno dietetycy, jak i ginekolodzy, jednak wiele zależy od tego, jakie są faktyczne przyczyny problemów z płodnością. Diagnostyka to podstawa, dlatego w przypadku problemów z zajściem w ciążę ważne jest udanie się do lekarza i wykonanie dokładnych badań, którym powinna poddać się nie tylko kobieta, ale także mężczyzna.

Przyczyny niepłodności

Niepłodność może być spowodowana wieloma przyczynami. Ogromną rolę w tym przypadku odgrywa ogólny stan zdrowia i kondycja organizmu, która bardzo często drastycznie się pogarsza z powodu długotrwałego stosowanie niewłaściwie skomponowanej diety.

Dieta płodności – kiedy okazuje się pomocna?

Dieta płodności nie jest lekarstwem na niepłodność – trzeba o tym wiedzieć i mieć na uwadze fakt, iż nie wszystkie problemy z płodnością można rozwiązać stosowaniem odpowiednio skomponowanej diety. W niektórych przypadkach jest ona jedynie wsparciem specjalistycznych terapii hormonalnych. Dieta odgrywa też dużą rolę w czasie przygotowywania się do zapłodnienia pozaustrojowego.

Trzeba też wiedzieć, że efekty diety na płodność nie są natychmiastowe, a osoby decydujące się na jej stosowanie, muszą uzbroić się w cierpliwość.

Dieta poprawiająca płodność – podstawowe zasady

Zdrowo, regularnie i w zgodzie z naturą – tak powinny odżywiać się osoby, które chcą począć potomstwo. Wydaje się banalnie proste, ale to tylko pozory. W diecie płodności kluczową rolę odgrywa jakość spożywanych produktów oraz właściwy dobór składników odżywczych względem indywidualnych potrzeb organizmu.

Jadłospis przyszłych rodziców powinien być ustalany po wcześniejszym przeprowadzeniu badań, aby mógł wpłynąć na redukcję ewentualnych niedoborów żywieniowych oraz uwzględniać produkty, które pomagają w leczeniu utrudniających zapłodnienie schorzeń.

Dieta płodności dla kobiet

Co powinna jeść kobieta, która chce poprawić swoją płodność? Przede wszystkim produkty naturalne o jak najmniejszym stopniu przetworzenia. Konieczne jest zachowanie odpowiednich proporcji białka, węglowodanów oraz tłuszczów w diecie, a także zadbanie o dostarczenie do organizmu wszystkich witamin i minerałów, bez których nasz organizm nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Jak już wcześniej wspomniano, podstawą diety na płodność powinno być zdiagnozowanie problemu utrudniającego zajście w ciążę.

Szczególnie pozytywnie na organizm przyszłej mamy wpływają:

zielone warzywa liściaste, które dostarczają do organizmu naturalny kwas foliowy,



ryby i owoce morza,



chude mięso,



świeże warzywa i owoce,



produkty z pełnego przemiału,



rośliny strączkowe,



oliwy i oleje z pierwszego tłoczenia,



orzechy, nasiona i pestki (dynia, słonecznik, sezam, nasiona lnu),



nabiał i jajka.



Trzeba pamiętać, że główną zasadą diety na płodność jest przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania, więc konieczna jest rezygnacja z fast-foodów, alkoholu, palenia tytoniu, słodyczy i słonych przekąsek, a także napojów gazowanych oraz napojów z kofeiną. Trzeba zadbać o dostarczenie do organizmu odpowiedniej ilości witamin z grupy B, witaminy D, E, C i A, a także magnezu, potasu, żelaza i fosforu.

Dieta płodności dla mężczyzn

Panowie chcący poprawić płodność nie mają łatwo, bo też muszą zrezygnować z większości „przyjemności” w postaci alkoholu, papierosów, słodyczy, słonych przekąsek i fast-foodów. W codziennym jadłospisie przyszłego taty nie może zabraknąć wszystkich grup produktów z Piramidy Zdrowego Odżywiania.

Warto wiedzieć, że istnieją produkty, które w szczególności wpływają na liczbę i ruchliwość plemników. Są to m.in.: ryby i owoce morza, nasiona i pestki, orzechy, produkty bogate w błonnik, zdrowe tłuszcze, nabiał, chude mięso i zielone warzywa liściaste. Wśród codziennie spożywanych produktów nie może zabraknąć źródeł magnezu, potasu, cynku, selenu, fosforu, żelaza, witamin z grupy B (zwłaszcza witaminy B 12), witaminy E, C, D i kwasu foliowego i NNKT.

