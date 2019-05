Palisz w ciąży? Twojemu dziecku grozi nadwaga

Paleniu w ciąży kategoryczne nie!

Matki palące w ciąży palą papierosa razem ze swoim nienarodzonym dzieckiem, gdyż płód otrzymuje poprzez łożysko substancje, trafiające z dymu papierosowego do krwi ciężarnej. Nikotyna działa uzależniająco już w czasie rozwoju wewnątrzmacicznego, stąd dzieci palaczek są częściej nałogowymi palaczami tytoniu. Ponadto nikotyna pobudza wydzielanie substancji kurczących naczynia, co u matki zwiększa ryzyko wystąpienia nadciśnienia oraz stanu przedrzucawkowego, a u dziecka prowadzi do niższej masy urodzeniowej oraz do nadciśnienia w przyszłości. Na domiar złego, okazuje się, że palenie w ciąży powoduje nadmierny przyrost masy ciała po urodzeniu.

Palenie w ciąży i wzrost masy ciała?

Na łamach „International Journal of Obesity” ukazał się artykuł, dotyczący wpływu palenia czynnego lub biernego w ciąży na urodzeniową masę ciała oraz przyrost BMI w ciągu pierwszych trzech latach życia. W porównaniu z noworodkami matek, które nie paliły w ciąży, dzieci matek czynnie palących miały istotnie mniejszą masę urodzeniową o ok. 340 g, podczas gdy bierne palenie nie miało wpływu na masę urodzeniową. Dzieci matek palących biernie lub czynnie w czasie ciąży miały szybszy przyrost BMI o 0,27 kg/m2/rok w ciągu trzech lat od dzieci nienarażonych na dym papierosowy. W wyniku tego w trzecim roku życia dzieci, urodzone przez palaczki miały wyższy wskaźnik BMI od dzieci nienarażonych na palenie papierosów w ciąży. Trzyletnia obserwacja jest dosyć krótka, jednak wyniki wskazują, że mimo mniejszej masy urodzeniowej dzieci, narażone na palenie w ciąży zaczynają szybko przybierać na wadze. Może to oznaczać, że narażenie na dym papierosowy w czasie rozwoju wewnątrzmacicznego jest czynnikiem ryzyka nadwagi i otyłości w przyszłości.

