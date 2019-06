Jak uniknąć efektu jo-jo po niskokalorycznej diecie?

Odchudzanie bywa trudne, jednak istnieje szereg sprawdzonych sposobów, aby uniknąć efektu jo-jo i wiążących się z nim innych problemów. Najważniejszy jest wybór właściwej diety odchudzającej oraz świadomość, że skuteczne odchudzanie wymaga radykalnej zmiany stylu życia oraz sposobu odżywiania. Dowiedz się, jak schudnąć bez efektu jo-jo.

Co to jest efekt jo-jo?

Z efektem jo-jo mamy do czynienia wówczas, gdy po zakończonej kuracji odchudzającej ponownie przybieramy na wadze. Najczęściej wzrost masy ciała po odchudzaniu następuje bardzo szybko i powoduje nie tylko powrót do wagi sprzed odchudzania, ale także sprzyja jej przekroczeniu.

Zgodnie z definicją z efektem jo-jo mamy do czynienia wówczas, gdy po 5 latach od skutecznej kuracji odchudzającej masa ciała zwiększyła się więcej niż o 5% osiągniętej po odchudzaniu wagi.

W praktyce efekt jo-jo obserwowany jest coraz częściej już po kilku tygodniach po zakończeniu diety i staje się powodem tzw. błędnego koła odchudzania, które jest równie niebezpieczne dla zdrowia, jak sama nadwaga.

Przyczyny efektu jo-jo

Efekt jo-jo spowodowany jest wieloma czynnikami. Najczęściej ma on związek z naszym podejściem do odchudzania oraz niewłaściwie dobraną dietą, ale bywa też spowodowany schorzeniami, które powodują niekontrolowane przybieranie na wadze.

1. Niewłaściwe podejście do odchudzania

Główną przyczyna efektu jo-jo jest niewłaściwe podejście do odchudzania, które staje się często impulsem, a nie przemyślaną decyzją. Odchudzamy się w celu osiągnięcia konkretnej i cząstko krótkoterminowej korzyści np. przed wakacyjnym wyjazdem lub ślubem, a nie myślimy o naszym zdrowiu.

2. Niewłaściwie dobrana dieta

Jedną z przyczyn efektu jo-jo jest także stosowanie niewłaściwie dobranych do potrzeb naszego organizmu diet. W szczególności stawiamy na diety niskokaloryczne, które zapewniają szybkie efekty odchudzania, jednak nie są one korzystne dla naszego metabolizmu.

W efekcie utracone w „drastyczny” sposób, poprzez głodówki i monotonne diety kilogramy wracają, jak bumerang i skłaniają nas do poszukiwania kolejnych „cudownych” kuracji.

Warto pamiętać, że zdrowe odżywianie jest najlepszym sposobem na uniknięcie efektu jo-jo oraz szybki i jednocześnie harmonijny spadek wagi ciała. Zdrowa dieta odchudzająca nie powinna dostarczać do naszego organizmu mniej niż 1500 kcal na dobę. Trzeba mieć świadomość, że mało, nie zawsze znaczy skutecznie – głodówki, monodiety, kuracje, które nie dostarczają do naszego organizmu wszystkich składników odżywczych, a także typowe diety eliminacyjne w większości przypadków kończą się efektem jo-jo.

3. Szybki powrót do dawnych nawyków żywieniowych

Koniec diety dla wielu osób oznacza powrót do starych nawyków związanych z odżywianiem i stylem życia. To najgorsze, co możemy zrobić, bo w ten sposób niweczymy włożone w odchudzanie wysiłki i pracujemy na ekspresowy efekt jo-jo. Dietę trzeba zmienić na zawsze, a nie na chwilę; efekt jo-jo zdecydowanie rzadziej występuje, gdy po kuracji odchudzającej, zaczynamy stosować zasady zdrowego odżywiania oraz jesteśmy aktywni fizycznie.

Jak uniknąć efektu jo-jo?

Aby zminimalizować ryzyko efektu jo-jo po diecie niskokalorycznej, zastosuj się do poniższych wskazówek.

Kiedy zaczynasz się odchudzać:

postaw na zdrową i dostarczającą wszystkich składników dietę odchudzającą,



jedz regularnie 5 małych posiłków każdego dnia,



wysypiaj się (zmęczenie i brak odpowiedniej ilości snu sprzyjają podjadaniu),



pij dużo wody,



włącz do swojego jadłospisu produkty bogate w błonnik,



zwiększ aktywność fizyczną i dopasuj ją do swojej sprawności oraz stanu zdrowia.



Po osiągnięciu właściwej masy całą: