Ile można przytyć w ciągu jednego dnia obżarstwa?

Objadanie się nie jest typowym zachowaniem, bo nasz organizm nie został stworzony w celu przyjmowania nieograniczonych ilości pokarmów. Nie jesteśmy królikami, które jedzą i wydalają non stop lub złotymi rybkami, które nie mają żołądka, więc są wiecznie głodne. Objadając się, nie tylko tyjemy, ale także szkodzimy zdrowiu, powodując poważne problemy z funkcjonowaniem układu pokarmowego oraz z niekontrolowanym przybieraniem na wadze.

Dlaczego się objadamy?

Jeden dzień obżarstwa może stać się przyczyną poważnych problemów, bo po nim nastąpi kolejny i jeszcze jeden. Tendencję do ustalania jednego dnia obżarstwa mają przede wszystkim osoby, które stale przebywają na różnych dietach, najczęściej nieskutecznych, co powoduje, że podświadomie marzą o normalnym posiłku. Niestety, trudno jest się powstrzymać, gdy mamy tylko jeden dzień na przyjemności, więc problem narasta i zaczyna powodować coraz większe kłopoty z utrzymaniem prawidłowej masy ciała lub pozbyciem się nadwagi.

Trzeba wiedzieć, że podstawą zdrowego odżywiania jest nie tylko to, co jemy, ale i jak jemy. Przejadając się, utrudniamy procesy trawienne i szybko zaczynamy odczuwać konsekwencje swojego postępowania, czyli pełność w żołądku, zgagę, wzdęcia oraz zaparcia. Co więcej, zaczynamy też odczuwać wyrzuty sumienia, co nie wpływa w pozytywny sposób na naszą psychikę i może sprzyjać rozwojowi różnych zaburzeń na tle emocjonalnym.

Ile można przytyć w jeden dzień?

Jeden dzień trwa zaledwie 24 godziny, ale w tym czasie możemy sporo przytyć. Jedząc bez ograniczeń i siedząc na kanapie, może przybyć nam nawet kilka kilogramów, jednak nie jest to tkanka tłuszczowa, bo organizm nie ma możliwości, aby w tak szybkim tempie ją gromadzić. Dodatkowe kilogramy są początkowo związane z zaleganiem treści pokarmowej w żołądku, który może mieć problem z trawieniem większej niż zwykle ilości pokarmu, a także z zatrzymaniem wody w organizmie. Nie oznacza to jednak, że mamy bezkarnie pozwalać sobie na obżarstwo, bo nie jest ono zdrowe i w dłuższej perspektywie prowadzi do magazynowania tkanki tłuszczowej. Każdy z nas potrzebuje określonej ilości kalorii do normalnego funkcjonowania. Dzienne zapotrzebowanie kaloryczne jest indywidualne, jednak jego częste przekraczanie to prosta droga do nadwagi. Warto też wiedzieć, że okresy ograniczania kalorii i ich nadmiernej podaży to prosty sposób na spowolnienie przemiany materii, która z wiekiem i tak stopniowo zwalnia, powodując problemy z odchudzaniem i szybkim przybieraniem na wadze.

Obadanie się a emocje

Warto odróżnić łakomstwo od obżarstwa. W przypadku łakomstwa możemy mówić okazjonalnie np. podczas różnych świąt i uroczystości, których tradycją jest zasiadanie przy suto zastawionym stole. W tym przypadku chęć skosztowania każdej potrawy jest nie tylko normalna, ale i wskazana, aby nie urazić innych uczestników np. rodzinnego spotkania oraz osoby, która zajmowała się jego przygotowaniem. Obżarstwo nie jest związane z okazjonalnym odstępstwem od normy i zjedzeniem nieco więcej niż zwykle; o obżarstwie mówimy wówczas, gdy nie kontrolujemy tego, ile jemy, a chęć sięgnięcia po kolejną porcję jest nie do pokonania nawet w przypadku odczuwania objawów przejedzenia.

Za typowe obżarstwo bardzo często odpowiadają emocje i problemy dnia codziennego. Zajadanie emocji jest coraz częstszym sposobem na ukojenie skołatanych nerwów i zyskanie dobrego samopoczucia; staje się też skutecznym sposobem na smutek, nudę i samotność.

Podsumowując, jeden dzień odstępstwa od zwykłego jadłospisu nikomu nie zaszkodzi i choć spowoduje, że waga zacznie pokazywać więcej, to dodatkowe kilogramy będą przede wszystkim związane z zaleganiem w żołądku niestrawionego pokarmu oraz zatrzymaniem wody w organizmie. Problem pojawia się, gdy zaczynamy objadać się systematycznie i utracimy kontrolę nad ilością spożywanych pokarmów, odczuwając przy tym wstyd oraz wyrzuty sumienia. Wówczas możemy mieć do czynienia z początkiem zaburzeń odżywiania lub zaburzeń emocjonalnych, które staramy się pokonać, sięgając po poprawiające humor potrawy.

