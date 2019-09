Dieta wegetariańska może zwiększać ryzyko udaru mózgu?

Wcześniejsze badania wykazały, że wegetarianie mają mniejsze ryzyko otyłości i rozwoju choroby niedokrwiennej serca, ale jak wyjaśnia przegląd odpowiednich badań, istnieje potrzeba dalszych długoterminowych testów z udziałem większej liczby osób.

Jeśli chodzi o ryzyko udaru mózgu, tylko kilka badań analizowało związek między dietą roślinną a ryzykiem udaru mózgu. Według autorów obecnego badania ci nie stwierdzili istotnych różnic w ryzyku całkowitej śmierci z powodu udaru mózgu między wegetarianami i miłośnikami mięsa.

Ponieważ diety bezmięsne cieszą się coraz większą popularność, należy wziąć pod lupę ich wpływ na zdrowie człowieka.

Wady diety wegetariańskiej

Ostatnie badanie zostało opublikowane na łamach czasopisma BMJ i dotyczyło właśnie korelacji między dietą bezmięsna a ryzykiem udaru mózgu lub choroby niedokrwiennej serca. Naukowcy przeanalizowali dane, pochodzące od 48 188 osób, które śledzili przez średnio 18,1 lat.

Uczestnicy, których na początku badania średni wiek wynosił 45 lat, nie mieli zdiagnozowanej choroby niedokrwiennej serca ani nie przeszli udaru mózgu. Badacze podzielili ich na trzy grupy:

osoby jedzące mięso,



osoby unikające mięsa, ale jedzące ryby,



wegetarianie i weganie; osoby niejedzące ani mięsa ani ryb.

Oprócz informacji dietetycznych zebrali informacje o czynnikach takich jak wskaźnik masy ciała (BMI), wzrost i ciśnienie krwi. W ciągu 18,1 lat obserwacji odnotowano 2820 przypadków choroby niedokrwiennej serca i 1072 przypadków udaru mózgu.

Po uwzględnieniu czynników socjodemograficznych i stylu życia analiza wykazała zarówno pozytywne, jak i negatywne związki między zdrowiem sercowo-naczyniowym a zmniejszonym spożyciem mięsa.

Nie jesz mięsa? Zachowaj ostrożność

W porównaniu z osobami, które jadły mięso, ci, którzy ograniczali się do ryb mieli o 13 proc. mniejsze ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca. W przypadku wegetarian było to 22 proc. Zdaniem autorów ten pozytywny związek wydaje się, przynajmniej częściowo, spowodowany niższymi wskaźnikami nadciśnienia i cukrzycy, a także niższym BMI i poziomem cholesterolu. Jednak wegetarianie mięli o 20 proc. wyższe ryzyko udaru niż jedzący mięso. Co ciekawe, chodziło o udar krwotoczny, który jest rzadszy niż niedokrwienny.

Naukowcy podkreślają jednak, że konieczne są dalsze badania, ponieważ to mogło zawierać pewne błędy, wynikające choćby z tego, że uczestnicy sami zgłaszali, co jedli. Warto jednak je przeanalizować, ponieważ dotyczyły dużej grupy osób.