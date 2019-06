Zastąp nimi mięso. Twój organizm ci podziękuje

Wenerolog: „Zaskakujące historie częściej dotyczą kobiet niż...

Okres wakacyjny sprzyja miłosnym uniesieniom i... niebezpiecznym eksperymentom. – Kiedy trafiają do mnie mężczyźni, to zwykle po zagrażającym kontakcie seksualnym, którego są świadomi i od razu wolą to sprawdzić – mówi dr Bartosz...