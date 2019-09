Protokół autoimmunologiczny – sposób żywienia pomocny nie tylko przy Hashimoto

Protokół autoimmunologiczny to specyficzna, bardzo restrykcyjna dieta, którą powinno stosować się w porozumieniu z lekarzem oraz dietetykiem. Nie jest ona w stanie zastąpić leczenia schorzeń autoimmunologicznych, jednak – w przypadku wielu pacjentów – pozwala na znacznie złagodzenie skutków choroby oraz występujących w związku z nią objawów.

Co to jest protokół autoimmunologiczny?

Choroby z autoagresji pojawiają się u coraz większej liczby osób. Na ich rozwój ma wpływ wiele czynników, w tym czynniki genetyczne, jednak nasza dieta i styl życia także mogą doprowadzić do rozwoju schorzeń autoimmunologicznych. Warto o tym pamiętać i profilaktycznie zmienić swoje codzienne nawyki na zdrowsze.

W przypadku chorób autoimmunologicznych mamy do czynienia z nietypową odpowiedzią układu odpornościowego, który zaczyna niszczyć białka organizmu, biorąc je za zagrożenie. Powoduje to rozwój wielu poważnych chorób przewlekłych, których nie da się całkowicie wyleczyć, ale można postarać się znacznie złagodzić ich objawy nie tylko przez stosowanie odpowiedniego leczenia, ale także „wyciszanie” odpowiedzi układu immunologicznego odpowiednio ułożoną dietą. Częste choroby o podłożu autoimmunologicznym to:

W ostatnich latach pojawia się wiele głosów na temat powiązania autoagresji z rozwojem schizofrenii, AZS, endometriozy, a nawet zespołu niespokojnych nóg, jednak – jak na razie – nie ma ku temu wystarczających dowodów naukowych.

Zasady protokołu autoimmunologicznego

Protokół autoimmunologiczny możemy stosować na dwa sposoby. Pierwszy to dieta paleo, która choć restrykcyjna, to prawidłowo stosowana nie powinna wyrządzić nam żadnej krzywdy – dla pewności zawsze warto skonsultować się z lekarzem prowadzącym oraz dietetykiem. Drugi wariant protokołu immunologicznego przewiduje eliminację kolejnych produktów z codziennego menu i zawsze powinien być stosowany pod nadzorem specjalisty. To ważne, bo nawet diety o działaniu leczniczym, jeżeli stosujemy je w niewłaściwy sposób, mogą zagrażać naszemu zdrowiu.

Podstawową zasadą diety stosowanej przy chorobach autoimmunologicznych jest rezygnacja z nabiału oraz wszystkich zbóż i pseudozbóż, bo to właśnie te produkty mają mieć duży wpływ na nieprawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego, który zaczyna atakować komórki organizmu.

W przypadku osób, u których stosowanie restrykcyjnej diety paleo nie spowodowało poprawy zdrowia i nie przyczyniło się do złagodzenia objawów chorobowych, konieczne może być zastosowanie drugiej wersji protokołu autoimmunologicznego, która zakłada eliminację z jadłospisu kolejnych produktów, czyli:

jajek



orzechów, nasion, pestek,



kawy i kakao,



roślin psiankowatych (pomidory, ziemniaki, różne gatunki papryki, bakłażan itp.),



alkoholu.



Stosowanie protokołu autoimmunologicznego przez osoby chore lub obciążone genetycznie ryzykiem rozwoju chorób autoimmunologicznych pozwala poprawić stan zdrowia oraz wpłynąć na lepsze funkcjonowanie układu immunologicznego. Trzeba pamiętać, aby decyzję o przejściu na restrykcyjną dietę autoimmunologiczną zawsze skonsultować z lekarzem. Wbrew temu, co można przeczytać na temat protokołu autoimmunologicznego, nie jest on jedynym lekarstwem na choroby z autoagresji. Pomaga łagodzić ich objawy, ale nie może zastąpić leczenia i systematycznego sprawdzania swojego stanu zdrowia w celu wykrycia ewentualnych schorzeń. Samo podejrzenie, że cierpimy na chorobę autoimmunologiczną to zbyt mało, aby zacząć stosować wyjątkowo ubogą i restrykcyjną dietę eliminacyjną.