Eksperci: Mamy nową szansę dla chorych z postępującą postacią stwardnienie rozsianego

Krem przeciwsłoneczny domowej roboty? Lekarz ostrzega

DIY (do it yourself) jest popularnym trendem, zakładającym samodzielne przygotowywanie różnych rzeczy – od mebli aż po kosmetyki. Coraz więcej osób interesuje się tym, co i jak można samodzielnie stworzyć, choćby po to, by żyć bardziej...