Dieta po cesarskim cięciu. Czy można jeść wszystko?

Stosowanie specjalnej diety po cesarce wpływa na tempo regeneracji osłabionego ciążą oraz inwazyjnym zabiegiem chirurgicznym organizmu kobiety. Z tego względu należy przestrzegać zasad lekkostrawnej diety przynajmniej przez okres połogu.

Dieta po cesarskim cięciu – dlaczego należy ją stosować?

Dieta po cesarce nie ma nic wspólnego z typową dietą, którą stosujemy w celach odchudzających, choć pozwala szybciej powrócić do sylwetki sprzed ciąży. Jej głównym zadaniem jest wsparcie regeneracji organizmu, który musiał wiele znieść w czasie 9-miesiecy ciąży i dodatkowo został obciążony zabiegiem chirurgicznym. Cesarskie ciecie, choć w wielu przypadkach niezbędne i ratujące życie dziecka oraz jego mamy, nie jest obojętne dla naszego zdrowia. To poważny zabieg chirurgiczny, który może utrudniać odzyskanie pełnej sprawności w pierwszym okresie po porodzie oraz przyczyniać się do występowania kłopotów w opiece nad dzieckiem.

Stosowana dieta po cesarce, w czasie opieki szpitalnej, jest różna i zależy od szpitala oraz formy kobiety – w niektórych placówkach medycznych kobiety już w drugiej dobie po cesarce otrzymują półpłynne posiłki np. kleiki i lekkostrawne zupy, w innych mogą zabijać głód tylko biszkoptami lub sucharkami, a na zjedzenie prawdziwego posiłku muszą czekać dopiero do trzeciej doby po operacji.

Spożywane po wyjściu ze szpitala posiłki muszą wpisywać się w zasady diety pooperacyjnej, czyli:

być lekkostrawne,



dostarczać do organizmu odpowiedniej ilości witamin i minerałów,



dostarczać do organizmu podstawowego składnika budulcowego, czyli pełnowartościowego białka.

Dieta lekkostrawna, którą stosuje się po operacjach, musi uwzględniać właściwy sposób ich przyrządzania, czyli zastąpienie smażenia gotowaniem w wodzie lub na parze, a także duszeniem. Posiłki powinny być różnorodne, niewielkie i należy spożywać je regularnie w stałych odstępach czasu.

To podstawy każdej diety pooperacyjnej, jednak w przypadku diety po cesarce, trzeba pamiętać jeszcze o jednym – musi być ona dopasowana do potrzeb malucha, jeżeli jest on karmiony piersią. Wówczas młoda mama musi zrezygnować ze spożywania pokarmów mogących wywołać u niemowlęcia ból brzucha, kolkę oraz objawy alergii.

Co można jeść po cesarce?

W pierwszych dniach po cesarce dieta powinna być szczególnie bogata w posiłki płynne lub półpłynne i musi uwzględniać picie dużej ilości niegazowanej wody. Można jeść lekkostrawne zupy bez dodatku tłustych wywarów mięsnych, warzyw wzdymających (cebula, por, czosnek, kapusta, groch, fasola, brukselka) kostek rosołowych i zawierających chemiczne dodatki przypraw. Wywar można przygotować na warzywach korzeniowych oraz filecie z kurczaka bez skóry.

Dopuszczone jest też spożywanie kasz i kleików, przetworów mlecznych (z wyjątkiem żółtego sera) gotowanego lub duszonego mięsa, ryb, warzyw i owoców oraz pieczywa.

W kolejnych dniach po porodzie można stopniowo rezygnować z posiłków płynnych i półpłynnych, pamiętając o prawidłowym nawadnianiu organizmu i komponując codzienne menu na bazie naturalnych, nieprzetworzonych produktów spożywczych, które będą bogate w witaminy, minerały oraz pełnowartościowe białko. W momencie, kiedy praca układu pokarmowego powróci do normy (unormuje się rytm wypróżnień i nie będą występowały zaparcia oraz biegunki) można zacząć wprowadzać do diety kolejne produkty, czyli pełnoziarniste pieczywo, rośliny strączkowe (stopniowo i w niewielkiej ilości, jeżeli karmimy piersią), chudą wołowinę i cielęcinę, jajka oraz kiszonki.

Posiłki kobiet po porodzie muszą być bogate w żelazo, wapń, magnez, witaminy z grupy B, witaminę C oraz witaminę D3, A, E i kwas foliowy.

Bezwzględnie należy zrezygnować ze spożywania sprzyjających zaparciom słodyczy, dań mącznych, fast foodów, dań tłustych i smażonych, słonych przekąsek, ostrych przypraw oraz napojów gazowanych. Karmiąc piersią, nie należy pić kawy, alkoholu i mocnej herbaty.