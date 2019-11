Poród naturalny zdrowszy dla dziecka niż cesarka? Ginekolog wyjaśnia

Ginekolog i położnik Grzegorz Południewski wyjaśnił, czy poród naturalny jest zdrowszy dla dziecka od cesarskiego cięcia. Jak wpływa na jego odporność? – Mikrobiom, to hasło, które niedawno się pojawiło. Jest on specyficzny dla naszego gatunku. Poród naturalny przekazuje go w naturalny sposób naszemu dziecku. Po cięciu cesarskim, taka florę trzeba dziecku uzupełnić – powiedział specjalista.

Rodzaj przyjścia na świat a mikrobiom jelitowy – badania

Naukowcy odkryli, że noworodki urodzone w sposób naturalny pozyskały większość bakterii jelitowych od matki, natomiast dzieci, które przyszły na świat poprzez cesarskie cięcie miały w jelitach więcej bakterii związanych ze środowiskiem szpitalnym. Badania zostały opublikowane w prestiżowym magazynie „Nature”. Autorzy badań podkreślają, że zrozumienie, które gatunki bakterii pomagają w tworzeniu zdrowego mikrobiomu dziecka, mogłyby umożliwić nam tworzenie terapii bakteryjnych.

Badacze zbadali 1679 próbek bakterii jelitowych od prawie 600 zdrowych niemowląt i 175 matek. Próbki kału pobierano od dzieci, mających 4, 7 lub 21 dni, które urodziły się w brytyjskich szpitalach naturalnie lub poprzez cesarskie cięcie. Niektóre dzieci były również badane później, w wieku do jednego roku.

