5 mitów na temat mięsa

Mięso – wiele osób nie wyobraża sobie bez niego obiadu. Tak jak w przypadku wielu rzeczy, tak i wokół niego narosło wiele mitów. Czy rzeczywiście jest najlepszym źródłem białka i energii?

Czerwone mięso – czy należy się go obawiać?

W połowie 2019 roku naukowcy nie mieli dobrych wiadomości dla miłośników czerwonego mięsa. Z badań wynikało bowiem, że spożywanie tych produktów zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci. Dane do analizy zostały pobrane z Nurses 'Health Study i Health Professionals Follow-up Study. W sumie przebadano 53 553 kobiet i 27 916 mężczyzn, którzy na początku badania nie mieli chorób układu krążenia ani raka. Sprawdzano, czy zmiany w spożyciu czerwonego mięsa w latach 1986–1994 korelowały z ryzykiem śmiertelności w kolejnych 8 latach, obejmującym lata 1994–2002. Naukowcy badali również, czy zmiany spożycia czerwonego mięsa w latach 1994–2002 przewidywały ryzyko śmiertelności w latach 2002–2010.

Czerwone mięso szkodzi zdrowiu

Badania wykazały, że osoby, które zwiększyły całkowitą ilość dziennego spożycia przetworzonego mięsa o połowę lub więcej, były o 13% bardziej narażone na śmierć z jakiejkolwiek przyczyny. Zwiększenie nieprzetworzonego mięsa o tę samą ilość dziennie doprowadziło do 9% wzrostu śmiertelności z każdej przyczyny.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że zmniejszenie spożycia czerwonego mięsa na rzecz drobiu, ale też ryb, warzyw, produktów pełnoziarnistych, nabiału czy jajek w tych samych 8-letnich okresach obniżyło ryzyko śmierci w ciągu najbliższych 8 lat.

Nasycone tłuszcze, cholesterol, żelazo hemowe i konserwanty to tylko niektóre z substancji w czerwonym mięsie, które negatywnie wpływają na zdrowie kardiometaboliczne, mówią naukowcy.

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie The BMJ.

Czerwone mięso nie musi szkodzić sercu?

Kilka miesięcy później nowe badanie wykazało, że jedzenie czerwonego mięsa nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem raka lub chorób serca. Jest to sprzeczne z popularną przez wiele lat opinią naukową, że czerwone mięso zwiększa ryzyko wystąpienia niektórych chorób. Nowy przegląd dowodów wykazał niewielką lub żadną korzyść zdrowotną wynikającą ze zmniejszenia spożycia czerwonego mięsa. Nie oznacza to jednak, że spożywanie go codziennie nie jest niezdrowe.

Autorzy przyjrzeli się wcześniejszym badaniom, aby ocenić ryzyko związane z konsumpcją czerwonego mięsa. Nie znaleźli statystycznie istotnego związku między jedzeniem mięsa a chorobami serca, cukrzycą lub ryzykiem raka po przeanalizowaniu 12 randomizowanych badań z udziałem około 54 tys. osób.

Badacze odkryli, że istnieje mniejsze ryzyko dla osób spożywających trzy niewielkie porcje czerwonego mięsa na tydzień, chociaż twierdzą, że „związek był bardzo niepewny”. W oparciu o serię pięciu wysokiej jakości przeglądów systematycznych badających związek między spożyciem mięsa a zdrowiem, zespół ekspertów z NutriRECS poinformował, że ​​większość osób może jeść czerwone mięso na średnim poziomie spożycia.

Po przeanalizowaniu randomizowanych badań naukowcy odkryli, że jedzenie mięsa nie wydaje się zwiększać ryzyka wystąpienia wielu chorób, w tym chorób serca i raka. Dodatkowe badania na milionach uczestników pozwoliły znaleźć dowody niewielkiego zmniejszenia ryzyka.

Problemem jest sposób przygotowania?

Naukowcy podają, że przygotowywanie mięsnych posiłków w wysokiej temperaturze, sposobami takimi jak smażenie i grillowanie, jest powiązane z potencjalnie rakotwórczymi chemikaliami obecnymi w dymie i palonym tłuszczu.

Przestrzegają również przed przetworzonym mięsem, ponieważ zawiera ono dużo sodu i tłuszczów nasyconych, które wiążą się z podwyższeniem ryzyka wystąpienia chorób serca i udaru mózgu. Do mięs przetworzonych zaliczane są parówki, szynka, bekon, kiełbasa, peklowana wołowina i suszone przekąski mięsne.

Badacze zalecają, by dążyć do tego, aby dieta była oparta na roślinach w co najmniej 90 procentach. Dodają, by czerwone mięso spożywać w umiarkowanych ilościach. Owoce, warzywa, fasola, rośliny strączkowe i produkty pełnoziarniste mają niższą kaloryczność i są korzystne nie tylko dla zdrowia, ale także dla osiągnięcia i utrzymania zdrowej masy ciała.

