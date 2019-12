Dieta F-Factor – czym jest i czy pomaga schudnąć?

Co to jest dieta F-Factor?

Dietę F-Factor opracowała dietetyk Tanya Zuckerbrot. „F” w F-Factor oznacza błonnik (ang. fiber), składnik odżywczy, którego większość ludzi nie otrzymuje wystarczająco. Błonnik jest niestrawnym węglowodanem. Plan F-Factor opiera się na produktach bogatych w błonnik, chude białko i złożone węglowodany. Jego cztery podstawowe zasady odróżniają go od wielu innych planów dietetycznych:

jeść odpowiednie rodzaje węglowodanów

jeść w restauracji

pić alkohol, jeśli chcesz

spędzać mniej czasu na ćwiczeniach.

Dieta F-Factor kładzie nacisk na elastyczność i nie wymaga ograniczania się, jeśli chodzi o jedzenie poza domem lub spożywanie alkoholu z umiarem. Dieta jest zaprojektowana tak, aby była bardziej zrównoważona niż wiele innych podejść dietetycznych. Twórczyni mówi, że opiera się na nauce anatomii i fizjologii, które nie zmieniają się wraz z dietą.

Jak przestrzegać diety F-Factor?

Dieta F-Factor ma w dziennym planie trzy posiłki i jedną przekąskę. Łączy chude białka z pokarmami o wysokiej zawartości błonnika, potrawy są niskokaloryczne, dłużej utrzymują w sytości. Składa się z kilku etapów. Każdy zwiększa spożycie węglowodanów netto, aż osiągniesz swój cel. Węglowodany netto są lekkostrawnymi węglowodanami, które organizm rozkłada i wchłania po uwzględnieniu wszelkich alkoholi cukrowych i błonnika. Są one zazwyczaj obliczane poprzez odjęcie zawartości błonnika od gramów węglowodanów w porcji jedzenia.

Należy pamiętać, że dieta F-Factor byłaby uważana za dietę niskowęglowodanową, która składa się z 20-130 g węglowodanów dziennie. Dieta kładzie nacisk na złożone węglowodany, takie jak owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste, orzechy i nasiona, na proste węglowodany, takie jak rafinowane ziarna, dodatek cukru i wysoko przetworzona żywność.

Fazy diety

W fazie 1 dieta F-Factor zawiera mniej niż 35 g węglowodanów netto dziennie. Jest to rozłożone na około 3 porcje węglowodanów. Ma to na celu przyspieszenie utraty wagi.

W fazie 2 spożywasz mniej niż 75 g węglowodanów netto dziennie. Jest to rozłożone na około 6 porcji węglowodanów.

Ostatnim etapem diety F-Factor jest faza podtrzymująca, w której pozostaniesz na czas nieokreślony. W tej fazie spożywasz około 9 porcji węglowodanów dziennie lub mniej niż 125 g węglowodanów netto.

Czy pomaga w odchudzaniu?

Dieta F-Factor kładzie nacisk na zdrowe, pełne jedzenie, minimalnie przetworzone. To może pomóc w utracie wagi. Żywność zalecana w diecie F-Factor jest również bogata w błonnik, składnik odżywczy znany z tego, że pomaga osiągnąć i utrzymać zdrową wagę. Błonnik jest powoli trawiony, dzięki czemu dłużej jesteś pełny między posiłkami. Dziesięciolecia badań wykazały związek między spożywaniem większej ilości błonnika a utratą wagi, a nawet zapobieganiem otyłości i pokrewnym chorobom przewlekłym.

W jednym badaniu z udziałem 345 dorosłych osób z nadwagą lub otyłością stwierdzono, że spożycie błonnika było najważniejszym czynnikiem dietetycznym sprzyjającym odchudzaniu, niezależnie od spożycia kalorii lub składu makroelementów w ich diecie.

Inne możliwe korzyści

Chociaż brakuje badań nad dietą F-Factor, jej zasady mogą przynieść szereg innych potencjalnych korzyści zdrowotnych, w tym:

Może poprawić zdrowie twojego serca. Badania pokazują, że diety bogate w błonnik mogą obniżyć poziom LDL (złego) cholesterolu i zapobiegać miażdżycy, gromadzeniu się blaszki w tętnicach, co może prowadzić do chorób serca.

Może obniżyć poziom cukru we krwi. Pokarmy bogate w błonnik zwykle zapobiegają skokom cukru we krwi, a nawet obniżają ryzyko cukrzycy typu 2.

Może zapobiegać zaparciom. Dieta bogata w błonnik może pomóc zwiększyć częstotliwość i masę stolca, a także wspierać pracę jelit.

Potencjalne wady

Dieta F-Factor minimalizuje znaczenie ćwiczeń fizycznych w ramach odchudzania. Mówi się nawet, że ćwiczenia fizyczne mogą zwiększyć apetyt, sprawiając, że jesz więcej i zapobiegasz utracie wagi. A przecież aktywność fizyczna polegająca na bieganiu, chodzeniu, jeździe na rowerze, jodze, podnoszeniu ciężarów lub uprawianiu sportu jest korzystna dla utraty wagi i ogólnego stanu zdrowia.

Ponadto nacisk na błonnik jako główny składnik odżywczy może sprawić, że stracisz z oczu inne ważne składniki odżywcze w swojej diecie. Chociaż błonnik jest ważny, nie jest to jedyny składnik odżywczy potrzebny do utrzymania zdrowej, zrównoważonej wagi. Na przykład białko i tłuszcz odgrywają integralną rolę w odchudzaniu, ponieważ mogą pomóc utrzymać sytość na dłużej i zwiększyć całkowitą liczbę spalanych kalorii. Co więcej, spożywanie dużych ilości błonnika naraz może prowadzić do wzdęć, skurczów, gazów, a nawet biegunki. Chociaż są to normalne działania niepożądane wskazujące, że błonnik spełnia swoją funkcję, najlepiej jest powoli zwiększać spożycie, jeśli nie jesteś przyzwyczajony do jedzenia dużej ilości błonnika.

Żywność do spożycia na diecie F-Factor

Dieta F-Factor określa ogólne wytyczne dotyczące tego, co jeść, ale pozostawia ci swobodę wyboru. Podkreśla rolę zdrowych produktów spożywczych, takich jak chude białka, złożone węglowodany i produkty roślinne o wysokiej zawartości błonnika. Oto niektóre produkty spożywcze i napoje, które pasowałyby do wytycznych diety F-Factor:

Pełnoziarniste: brązowy ryż, komosa ryżowa, farro, proso, płatki owsiane, pieczywo pełnoziarniste i krakersy

Fasola i rośliny strączkowe: czarna fasola, fasola, ciecierzyca, soczewica, groszek

Orzechy i nasiona: masło orzechowe, pestki dyni, orzechy nerkowca, orzechy włoskie, nasiona słonecznika, pistacje

Owoce o wysokiej zawartości błonnika: gruszki, pomarańcze, jabłka, jagody, banany, daktyle

Warzywa bogate w błonnik: brokuły, marchew, buraki, kalafior, słodkie ziemniaki, karczochy, awokado

Chude białka: jajka, kurczak, ryby, twaróg

Napoje: woda, alkohol

Należy pamiętać, że chociaż alkohol jest dozwolony w diecie F-Factor, należy go spożywać tylko z umiarem. Jest to definiowane jako jeden napój dziennie dla kobiet i dwa napoje dziennie dla mężczyzn. Podczas jedzenia poza domem dieta zaleca pomijanie dodatkowych dressingów i olejków, unikanie smażonych potraw, wybieranie produktów o wysokiej zawartości błonnika, zamawianie przystawek i zastępowanie deserów niskokalorycznymi opcjami, takimi jak kawa.

