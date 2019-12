Czy chleb żytni jest zdrowy?

Chleb żytni ma zwykle ciemniejszy kolor i bardziej wyrazisty smak niż zwykły pszenny chleb biały, co jest jednym z powodów, dla których wiele osób go lubi. Ponadto powiązano go z kilkoma potencjalnymi korzyściami zdrowotnymi, w tym lepszą kontrolą poziomu cukru we krwi oraz poprawą zdrowia serca i układu trawiennego.

W porównaniu ze zwykłym chlebem białym chleb żytni jest zwykle gęstszy i ciemniejszy oraz ma mocniejszy, kwaśny, ale ziemisty smak. Mąka żytnia zawiera mniej glutenu niż pszenna, dlatego chleb jest gęstszy i nie rośnie tak wysoko, jak zwykłe pieczywo na bazie pszenicy. Jednak biorąc pod uwagę, że nadal zawiera gluten, nie nadaje się dla osób z celiakią lub wrażliwością na gluten.

Chcesz schudnąć, ale kochasz pieczywo? To się nie wyklucza Fakty żywieniowe Chleb żytni jest bogaty w błonnik i ma wiele wartości odżywczych. Dokładny skład zależy od ilości użytej mąki żytniej. Średnio 1 kromka (32 g) chleba żytniego zapewnia: Kalorie: 83

Białko: 2,7 g

Węglowodany: 15,5 g

Tłuszcz: 1,1 g

Błonnik: 1,9 g

Selen: 18 proc. dziennego zapotrzebowania

Tiamina: 11,6 proc.

Mangan: 11,5 proc.

Ryboflawina: 8,2 proc.

Niacyna: 7,6 proc.

Witamina B6: 7,5 proc.



Miedź: 6,6 proc.



Żelazo: 5 proc



Kwas foliowy: 8,8 proc.

Chleb żytni zawiera również pewne ilości cynku, kwasu pantotenowego, fosforu, magnezu, wapnia i innych mikroelementów. W porównaniu ze zwykłymi chlebami, żytni ma zwykle większą zawartość błonnika i dostarcza więcej mikroelementów, zwłaszcza witamin z grupy B. Co więcej, badania wykazały, że czysty chleb żytni jest zwykle bardziej sycący i wpływa na poziom cukru we krwi w mniejszym stopniu niż chleb biały pszenny. Potencjalne korzyści zdrowotne Jedzenie chleba żytniego może być korzystne dla zdrowia na kilka sposobów.

Inne potencjalne korzyści Oprócz wymienionych powyżej chleb żytni oferuje pewne dodatkowe potencjalne korzyści zdrowotne. Chociaż są one poparte mniejszą liczbą badań i słabszymi dowodami, to chleb żytni: Może zmniejszyć stan zapalny . Badanie przeprowadzone na ludziach połączyło spożywanie chleba żytniego z niższymi markerami stanu zapalnego, takimi jak interleukina 1 beta (IL-1β) i interleukina 6 (IL-6).

. Badanie przeprowadzone na ludziach połączyło spożywanie chleba żytniego z niższymi markerami stanu zapalnego, takimi jak interleukina 1 beta (IL-1β) i interleukina 6 (IL-6). Może chronić przed niektórymi nowotworami. W badaniach na ludziach i w probówkach spożycie żyta wiązało się ze zmniejszonym ryzykiem wielu nowotworów, w tym raka prostaty, jelita grubego i piersi. Możliwe wady chleba żytniego Chociaż chleb żytni jest ogólnie zdrowy, może mieć pewne wady, w tym: Zawiera przeciwutleniacze . Chleb żytni, zwłaszcza lżejsze odmiany, zawierają kwas fitynowy, który może utrudniać wchłanianie minerałów takich jak żelazo i cynk z tego samego posiłku. Mimo to takie związki nie stanowią problemu dla osób przestrzegających odpowiednio zbilansowanej diety.

. Chleb żytni, zwłaszcza lżejsze odmiany, zawierają kwas fitynowy, który może utrudniać wchłanianie minerałów takich jak żelazo i cynk z tego samego posiłku. Mimo to takie związki nie stanowią problemu dla osób przestrzegających odpowiednio zbilansowanej diety. Może powodować wzdęcia . Żyto jest bogate w błonnik i gluten, co może powodować wzdęcia u osób wrażliwych na te związki.

. Żyto jest bogate w błonnik i gluten, co może powodować wzdęcia u osób wrażliwych na te związki. Nie nadaje się dla diety bezglutenowej . Chleb żytni zawiera gluten, co czyni go nieodpowiednim dla osób na diecie bezglutenowej, takich jak osoby z celiakią.

. Chleb żytni zawiera gluten, co czyni go nieodpowiednim dla osób na diecie bezglutenowej, takich jak osoby z celiakią. Może zawierać dużo cukru. W niektórych częściach świata chleb żytni jest bogaty w cukier, aby poprawić jego smak. Dodany cukier jest niezdrowy i może dodać niechciane kalorie do diety.

Czy cukier i nabiał faktycznie powodują trądzik?