10 faktów o diecie przeciwzapalnej. Czy każdy może ją stosować?

Stan zapalny to problem, o którym wiele się mówi w różnych źródłach, ale wiele osób nadal nie wie, co to właściwie jest. A warto wiedzieć, że zapalenie działa jak naturalny mechanizm obronny organizmu. Stanowi sygnał do usuwania wszelkich szkodliwych substancji i leczenia uszkodzonej tkanki. Podczas gdy ostry stan zapalny jest całkowicie normalny, przewlekłe zapalenie może być szkodliwe i może potencjalnie prowadzić do problemów takich jak zapalenie stawów, choroby układu sercowo-naczyniowego i niektóre nowotwory.

Na szczęście nawet niezbyt restrykcyjne zmiany w diecie mogą pomóc zmniejszyć stan zapalny. – Ogólnie rzecz biorąc, dieta przeciwzapalna to taka, która proponuje wszystkie zdrowe nawyki żywieniowe, jakie dietetycy zalecają swoim pacjentom podczas konsultacji – mówi dietetyk Alicia Romano. – Jest pełna różnorodnych produktów roślinnych bogatych w błonnik, o obniżonej zawartości tłuszczów nasyconych i cechuje się ograniczoną obecnością przetworzonej żywności i rafinowanego cukru.

Poniżej znajdziesz 10 faktów, które warto znać przed wypróbowaniem diety przeciwzapalnej.

