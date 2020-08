Czy wszystkie diety wegetariańskie są zdrowe? Mamy złe wieści

„Nasze badanie podkreśla zmienną jakość odżywczą produktów roślinnych” – powiedziała autorka dr Matina Kouvari z Uniwersytetu Harokopio w Atenach w Grecji. „To odkrycie było bardziej widoczne w przypadku kobiet. Wcześniejsze badania wykazały, że kobiety mają tendencję do spożywania większej ilości produktów pochodzenia roślinnego i mniej produktów pochodzenia zwierzęcego niż mężczyźni. Jednak nasze badanie sugeruje, że nie gwarantuje to zdrowszych wyborów żywieniowych, a z kolei lepszego stanu zdrowia”.

Zdrowa dieta wegetariańska czyli jaka?

Większość badań dietetycznych definiuje diety roślinne po prostu jako „wegetariańskie” lub „ubogie w mięso”, tym samym traktując wszystkie pokarmy roślinne jako równe. Unikalnym aspektem tego badania było to, że zbadano rodzaj spożywanej żywności pochodzenia roślinnego, oprócz ogólnej ilości. Zdrowe produkty roślinne to głównie najmniej przetworzona żywność, taka jak pełne ziarna, owoce, warzywa, orzechy, oliwa z oliwek oraz herbata/kawa. Niezdrowe produkty pochodzenia roślinnego to soki, słodzone napoje, rafinowane zboża, ziemniaki i wszelkiego rodzaju słodycze (np. czekolada, tradycyjne greckie desery itp.).

W badaniu zbadano związek między ilością i jakością żywności pochodzenia roślinnego a zdrowiem serca w okresie 10 lat.

W latach 2001 i 2002 w badaniu ATTICA wybrano losowo próbkę dorosłych mieszkających w Atenach, którzy nie mieli chorób układu krążenia ani innych schorzeń przewlekłych. Bieżąca analiza została przeprowadzona u 146 otyłych uczestników z prawidłowym ciśnieniem krwi, lipidami i poziomem cukru we krwi. Dieta była oceniana za pomocą kwestionariusza dotyczącego zwyczajowych nawyków w poprzednim roku. Zawierała listę 156 potraw i napojów powszechnie spożywanych w Grecji, wraz ze zdjęciami pomagającymi określić rozmiary porcji.

W ciągu dziesięciu lat u prawie połowy tych otyłych uczestników wystąpiło nadciśnienie, wysoki poziom lipidów we krwi i wysoki poziom cukru we krwi – połączenie, które jest szczególnie ryzykowne dla zdrowia serca.

Mężczyźni, którzy spożywali więcej pokarmów roślinnych, rzadziej mieli ten spadek stanu zdrowia. Obserwowano również trend u kobiet, ale nie osiągnął on istotności statystycznej.

Żywność pochodzenia roślinnego a zdrowie

Jeśli chodzi o jakość żywność pochodzenia roślinnego, zdrowsze wybory wiązały się z utrzymaniem prawidłowego ciśnienia krwi, lipidów i cukru we krwi. I odwrotnie, spożywanie niezdrowej żywności pochodzenia roślinnego wiązało się z rozwojem wysokiego ciśnienia krwi, wysokiego poziomu lipidów we krwi i wysokiego poziomu cukru we krwi. Związki te były silniejsze u kobiet niż u mężczyzn.

Dr Kouvari powiedziała: „Spożywanie mniejszej ilości mięsa jest korzystne dla zdrowia serca, zwłaszcza gdy zastępuje się je pożywnymi pokarmami roślinnymi, takimi jak pełne ziarna, owoce, warzywa, orzechy i oliwa z oliwek”.

Zauważyła, że analizę przeprowadzono na osobach otyłych i wyników nie należy rozszerzać na inne kategorie wagowe.

Czytaj także:

Lubisz makaron? Naukowcy mają dla ciebie świetną wiadomość!