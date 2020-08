Powrót do szkoły. Pomysły na smaczne i zdrowe drugie śniadanie

Poniżej poznasz pomysły na sycące, szybkie i łatwe do spożycia posiłki pełne zdrowych składników odżywczych, które sprawią, że twoje dzieci będą czuły się świetnie przez cały dzień.

Śniadanie dla dziecka – nie taka prosta sprawa

Jeśli chodzi o pakowanie drugiego śniadania do szkoły, nie jest to takie łatwe jak kiedyś. Dzieci nie chcą już zabierać jedzenia do najlepszego pojemnika na lunch, który zapakuje im mama. Teraz to wcale nie jest fajne!

Zatem prawdopodobnie już myślisz „co mam zrobić, jeśli dzieciaki uważają, że pakowanie pudełka na drugie śniadanie jest głupie?”, „Jaka ilość jedzenia będzie odpowiednia?”, „Co zapakować, żeby dzieci nie były głodne, aż wrócą do domu po szkole?”. Bez obaw, nie jesteś pierwszą osobą, która stoi przed tymi wyzwaniami. Zacznijmy więc od kilku wskazówek.

Jak „ogarnąć” drugie śniadanie dla dziecka?

1. Jeśli twoje dziecko uważa, że pakowanie pudełka na drugie śniadanie jest niefajne:

Choć rodzice starają się, by drugie śniadanie zawierało bardziej zdrowe opcje, dla niektórych dzieci noszenie pudełka na drugie śniadanie po prostu nie jest… fajne. No cóż, smartfony są fajniejsze. W takim przypadku ważne jest, aby po prostu znaleźć trwały pojemnik, który pomieści wystarczającą ilość jedzenia i łatwo zmieści się w torbie gimnastycznej lub tornistrze.

2. Jeśli twoje dziecko chce samodzielnie spakować lunch:

POZWÓL MU! Czekałeś na ten moment od lat, a teraz nadszedł na to czas.

Oczywiście będziesz chciał mieć pewność, że lodówka i spiżarnia są zaopatrzone w zdrowe produkty, takie jak świeże owoce, warzywa, hummus, krakersy pełnoziarniste, składniki na kanapki, opakowania. W przeciwnym razie nastolatki pozostawione same sobie zapakują chipsy, ciasteczka i 5 paczek sera.

3. Upewnij się, że pakujesz wystarczająco dużo jedzenia

Jest to ważne, aby twoje dziecko było najedzone, skoncentrowane i pełne energii do końca dnia.

Jest to poważny problem dla rodziców. Ale bez obaw: chodzi po prostu o zapewnienie zbilansowanego lunchu ze zdrowymi tłuszczami, takimi jak hummus, orzechy i masło orzechowe. Pamiętaj o źródłach białka, takich jak indyk, chuda szynka, jajka na twardo, tuńczyk. Dobierz też odpowiedni rodzaj węglowodanów: pieczywo pełnoziarniste, zbożowe ciastka, ryż i owoce.

Jeśli nastolatek zostaje w szkole do późna, najlepiej zapakuj też dodatkową zdrową przekąskę.

4. Pakuj zdrowe smakołyki

Pamiętasz, kiedy twoje dziecko było młodsze i pakowałeś dla niego słodkie lunche? Po szkole otwierałeś pudełko na drugie śniadanie i widziałeś, że niektóre rzeczy zostały, ale deser zawsze był zjedzony.

Nieco starsze dzieci nadal będą chciały zjeść deser. I chociaż wygodnie jest zapakować już uprzednio zapakowany produkt, najlepiej jest dać im deser pełen wartości odżywczych z owocami, orzechami, a może przekąskami energetycznymi.

Zanim się zorientujesz, będą pakować własne lunche, a ty będziesz się zastanawiać, gdzie poszło moje dziecko? Ooo... do kuchni.

5. A jeśli nie wiesz, co spakować...

Jeśli po prostu nie wiesz, co zapakować, ponieważ zwykła kanapka z szynką nie wystarcza, zapoznaj się z poniższymi przepisami.

Kilka pomysłów na zdrowe drugie śniadania

Nikt już nie chce być widziany z kanapką z szynką i serem w szkole. Poniższe pomysły sprawdzą się lepiej!

Grecka pita z kurczakiem. Zamień zwykłą kanapkę na ten prosty, a ciekawy sposób! Uzupełnij hummusem i warzywami.

Wrapy z hummusem. Wegetariańskie wrapy są niesamowitym źródłem białka i zdrowych tłuszczów z hummusu, a także idealne w dni, kiedy zdajesz sobie sprawę, że skończyły ci się inne przekąski, co zdarza się, jeśli masz w domu nastolatka. Dodaj kilka garści chipsów bananowych na przekąskę między posiłkami.

Pudełkowe burrito. Można to nazwać naszym gwiazdorskim lunchem. Wszystko, co kochasz w burrito, znajduje się w pudełku! Użyj dowolnego źródła białka, takiego jak szarpana wieprzowina, duszona wołowina, gotowany kurczak lub czarna fasola. Dodaj salsę warzywną i „nachosy” z pokrojonej i podpieczonej pełnoziarnistej tortilli.

Kanapka z sałatką jajeczną. Wymieszaj posiekane jajka z awokado i łyżeczką jogurtu. Włóż do pojemniczka i zamknij go, a obok dodaj kroki pełnoziarnistego chleba. Umieść w osobnej przegródce rzodkiewki i słupki ogórka.

Wytrawne babeczki. Jajka wymieszaj z pokrojonymi dodatkami: szynką, papryką, pieczarkami itd. Zapiecz w piekarniku.

Słodkie kule. Zmieszaj płatki owsiane z dodatkiem miodu, puree dyniowego, żurawiną i pestkami dyni. Uformuj kulki.

