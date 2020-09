Dieta ketogeniczna zmniejsza ryzyko rozwoju choroby Alzheimera? Interesujące doniesienia

„Nasze badanie ujawnia, że unikalne grzyby współżyjące z bakteriami w jelitach pacjentów z MCI można modulować poprzez śródziemnomorską dietę ketogenną” – powiedział główny badacz Hariom Yadav, profesor medycyny molekularnej w Wake Forest School of Medicine.

W jednoośrodkowym, randomizowanym, podwójnie ślepym badaniu pilotażowym krzyżowym, zespół Yadav zidentyfikował organizmy w mikrobiomie jelitowym poprzez sekwencjonowanie genu rRNA ITS1 grzyba u 17 starszych osób (11 ze zdiagnozowanym MCI i 6 z normalnym) przed i po sześciotygodniowej interwencji zmodyfikowanej śródziemnomorskiej diety ketogenicznej lub diety American Heart Association w celu określenia jej korelacji z markerami choroby Alzheimera w płynie mózgowo-rdzeniowym i bakteriach jelitowych.

Wpływ diety ketogennej

„Chociaż nie do końca rozumiemy, w jaki sposób te grzyby przyczyniają się do choroby Alzheimera, jest to pierwsze tego rodzaju badanie, w którym ujawniono ich rolę w naszym zdrowiu psychicznym, które, mamy nadzieję, rozbudzi myślenie społeczności naukowej, aby lepiej zrozumieć je w związku z chorobą Alzheimera” – powiedział Yadav. „Wskazuje również, że nawyki żywieniowe, takie jak dieta ketogeniczna, mogą zmniejszyć szkodliwe grzyby w jelitach, co może pomóc w zmniejszeniu procesów chorobowych Alzheimera w mózgu”.