Miewasz napady głodu? Ta dieta jest dla ciebie

Diety roślinne najlepiej wspomagają utratę tkanki tłuszczowej i łagodzą napady głodu. Przeprowadzone badanie trwało cztery tygodnie i było podzielone na dwie grupy. Jedna stosowała dietę roślinną o niskiej zawartości tłuszczu, a druga miała dietę zwierzęcą o niskiej zawartości węglowodanów. Uczestnicy zamienili jadłospisy po dwóch tygodniach. Osoby na diecie niskotłuszczowej opartej na roślinach zjadały dziennie od 550 do 700 kalorii mniej niż na diecie niskowęglowodanowej. Uczestnicy schudli na obu dietach, ale tylko dieta niskotłuszczowa doprowadziła do znacznej utraty tkanki tłuszczowej, co było połączone z wyższym poziomem insuliny i glukozy we krwi. Wyniki sugerują korzyści dla obu diet w perspektywie krótkoterminowej. Obejrzyj materiał wideo:

Weganizm a dieta roślinna

Dieta roślinna odnosi się do samego sposobu odżywiania. Dieta ta w całości lub w większości składa się z pokarmów roślinnych. Bycie weganinem wykracza poza samą dietę. Opisuje ponadto styl życia, który wybiera się na co dzień, a więc np. rezygnację ze skórzanej odzieży czy używanie produktów nietestowanych na zwierzętach. Osoba, która jest na diecie roślinnej będzie unikać olejów i przetworzonych ziaren, podczas gdy te produkty spożywcze mogą być spożywane na diecie wegańskiej. Istnieje bowiem wiele przetworzonych produktów wegańskich, na przykład niektóre odmiany makaronu i sera, zamienniki hot dogów czy kurczaka. Produkty te co prawda są wegańskie, ale nie pasują do diety opartej na roślinach.

Dieta roślinna i wegańska idą w parze

Można być weganinem i wybierać zarazem dietę roślinną, ponieważ te terminy nie mają na celu podziału ludzi na podstawie wybranego przez nich stylu życia. Wiele osób może zacząć jako weganin, unikając produktów zwierzęcych w diecie przede wszystkim ze względów etycznych lub środowiskowych, a następnie zmienić styl żywienia na roślinny, aby osiągnąć swoje cele zdrowotne.

Jeśli ktoś na diecie roślinnej chce zdecydować się na weganizm, powinien unikać produktów pochodzenia zwierzęcego, również w innych obszarach niż żywność. Obejmuje to często odzież, produkty do higieny osobistej, buty, akcesoria i artykuły gospodarstwa domowego. W przypadku niektórych wegan może to również oznaczać unikanie leków lub immunizacji, które wykorzystują produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub zostały przetestowane na zwierzętach.

