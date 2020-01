Wegański fast food – zdrowszy od mięsnego? Odpowiedź może szokować

Wbrew przekonaniom o zdrowotnej przewadze wege-fast foodów nad mięsnymi liczby nie kłamią. Znany raper Snoop Dogg wszedł niedawno we współpracę z popularną na całym świecie siecią zajmującą się głównie sprzedażą pączków. Artysta nie reklamuje jednak łakoci, a nowość, jaką przez dosłownie tydzień ma serwować sieć, mianowicie wege-burgery. A skoro są wege, mogą być odbierane jako zdrowsza alternatywa mięsa.

Czy rzeczywiście kanapka, którą reklamuje raper jest zdrowa?

Specjaliści podkreślają, że firmy fast food doskonale zdają sobie sprawę z tego, że opcje „na bazie roślin” to skuteczna taktyka, aby skłonić konsumentów do przekonania, że dokonują zdrowego wyboru. Jednak ta przykładowa kanapka reklamowana przez rapera, jak wskazują eksperci żywieniowi, to glazurowany donut z wegetariańskim kotletem.

Dietetyk Christina Anderson obliczyła szacunkową wartość tej nowości w menu i zestawiła ją z mięsnym oryginałem serwowanym przez markę. Mięsna kanapka zawiera:

480 kalorii

24 g tłuszczu

8 g tłuszczów nasyconych

920 mg sodu

24 g białka.

Dla porównania spożycie roślinnego ekwiwalentu dostarczyłoby nam... i to może być prawdziwym szokiem:

550 kalorii

34 g tłuszczu

15 g tłuszczów nasyconych

1,135 mg sodu

24 g białka.

Specjalistka dodała, że taki kotlet jest zrobiony z groszku, fasoli mung, ryżu, słonecznika – i oleju kokosowego, dzięki czemu jest soczysty. Wskazała, że jeśli producent dodaje więcej tłuszczów nasyconych, aby suche ziarna fasoli i proszki białkowe miały bardziej wilgotną konsystencję, to nie jest już takie dobre.

Jak bardzo bezpieczne dla naszego zdrowia jest „mięso roślinne”?

Pozycje z wegańskiego menu w restauracjach fast food mogą nie być zdrowymi wyborami, chociaż niektórzy eksperci zwracają uwagę, że „mięso roślinne” spożywane z umiarem może pomóc poprawić niektóre aspekty diety. Gdy taki wege-kotlet nie jest umieszczany w kanapce typu fast food, takie danie może być pomocne dla osób, które pracują nad ograniczeniem spożycia czerwonego, przetworzonego mięsa.

Mimo to eksperci twierdzą, że lepiej byłoby, aby ludzie otrzymywali większość białka roślinnego w postaci pełnych pokarmów, takich jak rośliny strączkowe, orzechy i nasiona. Dla tych, którzy nie spożywają regularnie czerwonego mięsa, wybór wege-burgera zamiast mięsnego może nie mieć wielkiego wpływu na twoje zdrowie.

