6 prostych nawyków, które zwiększają szansę na zdrowe i długie życie

Badania naukowe coraz częściej wskazują, że „pigułki”, które dzisiejszy lekarz powinien przepisywać pacjentom, to konkretne zachowania prozdrowotne. Zalicza się do nich zdrowe odżywianie oparte na produktach roślinnych, regularną aktywność fizyczną, zdrowy sen, redukcję stresu, eliminację uzależnień oraz tworzenie więzi społecznych. Zaskoczeni?

Te zmiany w stylu życia zapewnią zdrowie i witalność:

Pełnowartościowa dieta

Diety bogate w owoce, warzywa i produkty pełnoziarniste są związane z zapobieganiem wielu chorobom. Wykazują one zbawienny wpływ na organizm: poprawiają ogólny stan zdrowia, a nawet cofają objawy częstych chorób układu krążenia, metabolicznych, mózgowych, hormonalnych i autoimmunologicznych. Jako jedną z najzdrowszych diet świata rekomenduje się dietę środziemnomorską, która jest oparta na zdrowych źródłach białka, pełnowartościowych tłuszczach, chudym mięsie, warzywach i orzechach.

Regularna aktywność fizyczna

Od dziesięcioleci lekarze podkreślają, że codzienna aerobowa aktywność fizyczna przynosi zarówno natychmiastowe, jak i długoterminowe korzyści zdrowotne. Tempo, w jakim się starzejemy jest określane przez wiele procesów molekularnych, na które bezpośrednio wpływa nasz poziom ruchu. Wysiłek fizyczny zmniejsza ryzyko chorób, otyłości i poprawia kondycję psychiczną.

Odpowiednia ilość snu

Regularny, nieprzerwany sen jest niezbędny dla dobrego zdrowia. Odpowiednia ilość wynosi: 7-8 godzin na dobę dla dorosłych, 8 do 10 dla nastolatków i 10 lub więcej godzin snu dla dzieci. Pomaga to lepiej funkcjonować całemu organizmowi. Istnieją wstępne dowody na to, że mocny sen może zmniejszyć stan zapalny, dysfunkcję immunologiczną, stres oksydacyjny i epigenetyczną modyfikację DNA, z których wszystkie są związane z ryzykiem chorób przewlekłych.

Redukcja stresu

Chociaż pewna ilość stresu działa mobilizująco, długotrwały i ekstremalny stres ma dewastujący wpływ na mózg i ciało. Chroniczny stres zwiększa ryzyko choroby sercowo-naczyniowej, otyłości, depresji, astmy, zapalenia stawów, chorób autoimmunologicznych, chorób układu krążenia, czy otyłości. Polecanymi metodami radzenia sobie ze stresem są techniki relaksacyjne takie jak medytacja i ćwiczenia uważności. Pomaga także umiarkowana aktywność fizyczna. Nieocenione jest wsparcie rodziny lub przyjaciół, a także wizyta u psychoterapeuty.

Eliminacja uzależnień

Lekarze nie pozostawiają złudzeń: uzależnienie niszczy cały nasz organizm. Mowa tu zarówno o alkoholu i nikotynie, jak i innych substancjach uzależniających, np. zawartych w lekach i kofeinie. Nauka coraz bardziej rozumie fizjologię i psychologię uzależnienia. Wyzwaniem pozostaje jednak piętno bycia uzależnionym i brak dostępu do profesjonalnych terapii. Jednak warto zawalczyć o swoje zdrowie i dobrostan psychiczny. Uświadomienie sobie uzależnienia jest pierwszym krokiem na drodze do wygranej.

Więzi społeczne

Łączność społeczna, czyli ilość i jakość naszych relacji z innymi ma ogromne korzyści zdrowotne. I odwrotnie, izolacja społeczna, czyli życie samotne, mała sieć kontaktów i poczucie samotności wiąże się z większą śmiertelnością i większym ryzykiem chorób. Osoby odczuwające samotność często mają obniżoną funkcją układu odpornościowego, doświadczają stanów depresyjnych i osłabienia funkcji poznawczych. Dlatego dbanie o relacje międzyludzkie jest potężną praktyką prozdorowtną, którą warto pielęgnować przez całe życie.

Czytaj też:

Błędy w treningach online, które powodują ból i kontuzję