Mocny konkurent diety śródziemnomorskiej. Nowy najzdrowszy styl odżywiania?

Jeśli kiedyś próbowałeś poprawić jakość swojego odżywiania, z pewnością słyszałeś o diecie śródziemnomorskiej. Zapoczątkowany w rejonie Morza Śródziemnego styl odżywiania pełen jest wartościowych produktów, zdrowych tłuszczów i niskokalorycznych potraw. Ogranicza też mięso na rzecz owoców morza i większej ilości warzyw. Nic dziwnego, że od lat dieta śródziemnomorska uważana była niemalże za „ideał” odżywiania.

Ostatnimi czasy na popularności zyskuje alternatywa dla diety śródziemnomorskiej: dieta nordycka. Ma ona wiele podobieństw, a kluczowe różnice dotyczą rodzaju tłuszczu. Dieta nordycka stawia na olej rzepakowy, z kolei śródziemnomorska na popularną w tamtych rejonach oliwę z oliwek. Biorąc pod uwagę, że to zdrowe rodzaje tłuszczu, która z tych diet jest lepsza?

Dieta śródziemnomorska a dieta nordycka

Aby to sprawdzić, naukowcy z Chorwacji dokonali przeglądu badań, który został opublikowany w Frontiers in Nutrition. Do jakich wniosków doszli?

„Dieta śródziemnomorska (MD) i nordycka (ND) mają więcej podobieństw niż różnic. Obie diety opierają się na typowych produktach lokalnych i sezonowych, mają podobne zalecenia żywieniowe oparte na zasadach żywienia roślinnego i obie są obecnie zorientowane na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój” – napisali badacze.

Zwrócili także uwagę na mniejszą ilość badań dotyczących diety nordyckiej, które w przypadku diety śródziemnomorskiej potwierdzają jej pozytywny wpływ na zdrowie organizmu. Również oliwa z oliwek stosowana szeroko w diecie śródziemnomorskiej jest zaliczana do najzdrowszych źródeł tłuszczu, zwłaszcza z pierwszego tłoczenia. Natomiast olej rzepakowy może zawierać mniej niezbędnych kwasów tłuszczowych, przeciwutleniaczy i witamin – w zależności od sposobu wytworzenia.

Naukowcy uważają, iż ostatecznie obie diety mogą być stosowane jako element zdrowego stylu życia, ponieważ „im mniej mięsa i więcej warzyw, tym lepiej dla zdrowia”.

