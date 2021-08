Pułapki biurowego żywienia. Dietetyk radzi, jak ich uniknąć

Coraz więcej osób wraca do pracy w biurze lub pracuje już od kilku miesięcy w trybie hybrydowym. Co oznacza, że niestety często wracamy do złych nawyków żywieniowych w biurze lub powielamy błędy w odżywianiu na home office.

W pracy zdalnej trudno trzymać zdrową dietę

Wydawałoby się, że praca z domu będzie stwarzała dużo lepsze warunki do zdrowego odżywiania się niż biuro. Tymczasem wyniki badania Wpływ pracy zdalnej na nawyki żywieniowe Polaków przeprowadzone przez Dailyfruits pokazały, że niestety tak nie było. Aż44% Polaków przytyło podczas pracy zdalnej, 29% zadeklarowało pogorszenie swojej diety, a co trzeci przyznał, że pracując na home office zajadał stres.

Nawet ci, którzy deklarowali, że mieli więcej czasu na dbanie o dietę i zaczęli jadać regularniej, nie zawsze odżywiali się we właściwy sposób. Wiele osób powielało popełniane wcześniej błędy żywieniowe lub sięgało po łatwo dostępne, często niezdrowe produkty, które akurat były pod ręką. Praca zdalna rozregulowała rutynę dnia. Nie jadając śniadania przed wyjściem z domu i przesuwając pierwszy posiłek w czasie, łatwo było doprowadzić do silnego uczucia głodu, co sprzyjało nieprzemyślanym wyborom żywieniowym.

Czy po powrocie do biura będziemy lepiej dbać o odżywianie?

Pracując w biurze również łatwo jest wpaść w pułapki żywieniowe, które obniżają naszą koncentrację i efektywność, zmniejszają odporność fizyczną, jak również źle wpływają na samopoczucie. Najczęstszymi błędami żywieniowymi, które zostały potwierdzone badaniem Nawyki żywieniowe pracujących Polaków są: zaczynanie dnia zbyt późnym śniadaniem, jedzenie zbyt małej ilości owoców i warzyw w ciągu dnia, brak wypijanie dostatecznej ilości wody w ciągu dnia oraz niezdrowe podjadanie między posiłkami.

Jak ustrzec się przed tymi błędami żywieniowymi?

Swoje wskazówki przekazuje Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny, kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Znajdź czas na zjedzenie śniadania przed rozpoczęciem pracy

Spożywając śniadanie mamy większą zdolność kontrolowania głodu i sytości. Dobrze skomponowane śniadanie ma wpływ na jakość i ilość żywności spożywanej w ciągu dnia. Osoby jedzące śniadania mają wyższą gęstość odżywczą diety w stosunku do ogólnej ilości spożytych kalorii, co skutkuje poprawą zdolności uczenia się i odtwarzania zgromadzonych informacji.

„Potrzebujemy energii od samego rana, dlatego nie powinno się odwlekać momentu zjedzenia śniadania dłużej niż o godzinę od wstania. Nawyk jedzenia śniadania przyczynia się do lepszej kontroli masy ciała, gdyż pozwala uniknąć nagłych spadków energii czy niespodziewanych napadów głodu, które skutkują podjadaniem. Dobrze zbilansowane śniadanie to wstęp do efektywnego dnia. Śniadanie powinno stanowić ok. 25% dziennej podaży energii – nie powinno być zbyt małe i pozwolić na zachowanie uczucia sytości na ok. 3-4 godziny” – tłumaczy Magdalena Kartasińska.