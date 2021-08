Epidemia otyłości wśród pracowników biurowych. Blisko połowa przytyła 4 do 6 kg

Respondenci badania sondażowego Wpływ pracy zdalnej na nawyki żywieniowe Polaków zostali zapytani o spożycie różnych grup produktów i ocenę jakości swojej diety podczas pracy zdalnej. Jak wynika z badania Polacy nie mieli dobrych nawyków żywieniowych. Co więcej – ich przekonanie o dobrej jakości diety było niewspółmierne do jej rzeczywistej jakości. Wiele osób powielało popełniane wcześniej błędy żywieniowe lub sięgało po łatwo dostępne produkty, które akurat były pod ręką.

Ile przytyliśmy w pandemii?

Jak pokazały wyniki – 37% respondentów deklarujących, że ich waga w okresie pracy zdalnej wzrosła, wskazało przedział między 1 kg a 3 kg. O 2% więcej ankietowanych wskazało przedział między 4 a 6 kg. Dla 11% pracowników, deklarujących większą wagę była to wartość powyżej 7 kg, a dla 13% pracowników 10 kg lub więcej. Wśród respondentów badania, liczba dodatkowych kilogramów jest wyraźnie większa u mężczyzn niż u kobiet. Kobiety najczęściej przytyły do 3 kg, mężczyźni najczęściej przytyli między 4, a 6 kg. Osoby, które pogorszyły swoje nawyki żywieniowe, czyli takie, które deklarowały spożycie mniejszej ilości owoców i warzyw oraz większej ilości słonych przekąsek, słodyczy i alkoholu przytyły średnio o 5,61 kg.

Bliskość lodówki nie pomaga

Bliska obecność lodówki sprawia, że sięgnięcie po jedzenie stało się prostsze niż było w biurze. Aż 46% Polaków aktywnych zawodowo zaczyna nieefektywnie dzień z powodu zbyt późnego jedzenia śniadań. Część z respondentów w ogóle nie je śniadań. 3 na 10 Polaków pracując w domu jadło mniej owoców, a co 4 pracownik jadł mniej warzyw. Osoby, które jadły mniej owoców i warzyw, a więcej słodyczy i chipsów tyły średnio 48% więcej niż ankietowani, którzy nie mieli tak złych nawyków. Aż 86% pracujących Polaków pracując podjada między posiłkami, niestety często ze szkodą dla swojego organizmu. 37% pracujących Polaków spożywa zazwyczaj słodycze po lunchu. Spośród 1055 respondentów 62% uważa, że zdrowo się odżywia, a w rzeczywistości ich dieta jest uboga pod kątem odżywczym.

Pracowniku, jedz więcej warzyw

Z badań PUMu wynika, że Polacy przez okres kwarantanny przytyli od 2,5 kg do nawet 10 kg ze względu na częstsze spożywanie wysokokalorycznych przekąsek i mniejszą aktywność fizyczną. Szereg niezależnych organizacji, które zajmują się żywieniem, zgadza się, że pracownicy odżywiają się nieprawidłowo.

Potwierdziły to także wyniki raportu firmy Dailyfruits, która przeprowadziła badanie na grupie 1055 pracujących Polaków w wieku od 18 do 65 lat. Główni wrogowie produktywności, czyli efekt realizacji złych nawyków żywieniowych pracowników to: dieta uboga w warzywa i owoce, omijanie śniadań, odwodnienie oraz nadużywanie słodyczy.

Ponad 50% nie wypijają dostatecznej ilości wody w ciągu dnia, co może skutkować problemami z koncentracją i bólami głowy. Brak wykształcenia prawidłowych nawyków żywieniowych skutkuje rosnącą liczbą osób z nieprawidłową masą ciała, w tym przede wszystkim z nadwagą i otyłością.

