Sposoby na pozbycie się tłuszczu trzewnego. Dietetycy wskazują, jakie napoje należy pić

Normy wskazują, że zawartość tłuszczu u mężczyzn powinna wynosić od 10 do 20 proc., a wartość minimalna to ok. 5 proc. U kobiet te wartości są nieco wyższe, co wynika to między innymi ze zwiększonego nagromadzenia tkanki tłuszczowej w rejonie bioder i piersi u płci pięknej. Normy zawartości tłuszczu dla kobiet wynoszą od 18 do 28 proc., a minimalna wartość określana jest na ok. 12 proc.

Dlaczego tłuszcz trzewny może być niebezpieczny?

Pokrycie organów wewnętrznych nadmierną ilością tkanki tłuszczowej może spowodować:

cukrzycę



insulinooporność

otyłość i nadwagę

stłuszczenie wątroby

choroby serca i układu krążenia

Co skutecznie pozwala zwalczyć tłuszcz trzewny?

Najlepsze efekty w zwalczaniu tłuszczu trzewnego przynosi połączenie aktywności fizycznej i zbilansowanej diety, które pozwalają przywrócić prawidłowy metabolizm. Dietetycy z "The Women's Dietitian" wskazują, że zoptymalizowana dieta, polegająca na zwiększeniu spożycia owoców i warzyw oraz produktów bogatych w błonnik przy jednoczesnym wyeliminowaniu z jadłospisu tłuszczów utwardzonych przynosi oczekiwane efekty. Specjaliści stwierdzili, że w zwalczaniu tłuszczu trzewnego mają też duży udział napoje. Zaliczają do nich, między innymi zieloną herbatę.

"Zielona herbata pomaga zwiększyć nasz metabolizm, zawiera przeciwutleniacze, które, jak wskazują badania, "celują" w komórki tłuszczowe" – opublikowano w najnowszym raporcie "The Woman's Dietitian".

Zobacz, jakie napoje znalazły się jeszcze na zalecanej przez dietetyków liście.

Zielona herbata

Zielona herbata znana jest z właściwości antyoksydacyjnych, dzięki którym skutecznie walczy z wolnymi rodnikami, odpowiedzialnymi m.in. za powstawanie nowotworów. Mętny napar zielonej herbaty wspomaga odchudzanie "celując" w komórki tłuszczowe.





Biała herbata



Zarówno zielona, jak i biała herbata mogą być niezbędne w pozbyciu się tłuszczu trzewnego. Biała herbata zawiera przeciwutleniacze.A najnowsze badania wskazują, że te zapobiegają tworzeniu się nowych komórek tłuszczowych.



Ocet jabłkowy



Włączenie octu jabłkowego do diety może pomóc w zredukowaniu tłuszczu trzewnego. Badania wskazują, że ocet jabłkowy poprawia metabolizm i zmniejsza insulinę, co może prowadzić do utraty wagi – wskazują dietetycy.





Woda

Woda odgrywa integralną rolę w procesie spalania tłuszczu w organizmie, zwanym lipolizą. Zwiększenie spożycia wody może więc pomóc pozbyć się tłuszczu trzewnego i spowodować utratę wagi.



Kawa



Filiżanka czarnej kawy może pomóc pozbyć się tłuszczu trzewnego.

Kawa zawiera teobrominę, teofilinę i kwas chlorogenowy, co pozytywnie wpływa również na metabolizm, prowadząc do potencjalnej utraty wagi – wskazują dietetycy. Picie czterech filiżanek kawy dziennie może zmniejszyć tkankę tłuszczową o około 4 proc.– dowodzą badania.Czytaj też:

