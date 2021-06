Żywność, od której odkłada się tłuszcz na brzuchu

Tłuszcz w okolicy brzucha spędza sen z powiek niejednej osobie. Często przy próbach zrzucenia go zapominamy, jak ważne jest zdrowe odżywianie – a konkretnie rezygnacja z niektórych produktów. Wysoko przetworzone, słone lub bardzo słodkie przekąski nieubłaganie zwiększają centymetry w talii – nawet gdy sporo ćwiczymy. Dlatego najlepszą metodą jest całkowite ich odrzucenie, lub spożywanie bardzo rzadko, w ramach tzw. cheat meal.

Dlaczego tłuszcz brzuszny jest niebezpieczny?

Tłuszcz w okolicy brzucha nie tylko nieestetycznie wygląda, ale przede wszystkim naraża nas na ryzyko chorób. „Tłuszcz brzuszny, znany jako tłuszcz trzewny, jest szczególnie niepokojący” – mówi amerykańska dietetyk Trista Best – „Tworzy się wokół ważnych narządów i zwiększa ryzyko chorób przewlekłych, takich jak choroby serca, cukrzyca typu 2 i zespół metaboliczny”.

Większość tłuszczu znajdującego się w innych częściach ciała (np. ręce, nogi, pośladki) jest uważana za „tłuszcz podskórny”. Jest on gąbczasty, znajduje się pomiędzy skórą a mięśniami, pomaga utrzymać ciepło, chroni przed wstrząsami i gromadzi dodatkowe kalorie.

Natomiast tłuszcz „trzewny”, który często tworzy duży obwód brzucha, znajduje się między narządami. Również magazynuje zbędne kalorie, ale też może podnieść poziom LDL i ciśnienie krwi, ponieważ ma nieco inną konsystencję. Tłuszcz ten może również zmniejszać wrażliwość na insulinę, co zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2.

Pokarmy, które powodują odkładanie się tłuszczu na brzuchu

Ciastka



Większość ciasteczek to słodkie, wysoko przetworzone wyroby, które są niezwykle kaloryczne. Przy ok. 300 kaloriach na porcję są odpowiednikiem kanapki z piersią z indyka z sałatą, pomidorem i musztardą. Jednak w przeciwieństwie do kanapki ta przekąska nie zapewnia żadnych wartości odżywczych. Duża zawartość cukru w ciastkach uzależnia – nie możesz poprzestać na jednym i zjadasz na raz całe opakowanie.



Białe pieczywo



Białe pieczywo jest rafinowane, co oznacza, że ​​brakuje mu błonnika i korzystnych składników odżywczych, które są usuwane podczas przetwarzania. „Rafinowane węglowodany prowadzą do szybkich skoków cukru i stanów zapalnych, które hamują utratę wagi i szkodzą zdrowiu”, a także prowadzą do tłuszczu z brzucha – wyjaśnia dietetyk i autorka diety Candida, Lisa Richards. Dlatego wybieraj pieczywo pełnoziarniste, ponieważ często zawiera ono błonnik.



Batony



Batony to prawdziwa bomba kaloryczna. Tego typu słodka i wysoko przetworzona żywność może powodować stany zapalne w organizmie. „Przewlekły stan zapalny jest związany z przyrostem masy ciała. Może być przyczyną tłuszczu brzusznego, ponieważ podnosi poziom kortyzolu, który hamuje spalanie tłuszczu, powodując jego gromadzenie zwłaszcza w okolicy talii” wyjaśnia lekarz Tammy Lakatos Shames.



Smażone jedzenie



Smażone potrawy są bogate w kalorie i tłuszcze nasycone, co może prowadzić do stanów zapalnych i przybierania na wadze. Ponadto smażone jedzenie jest szczególnie szkodliwe dla zdrowia serca, zwiększając ryzyko chorób serca, wysokiego ciśnienia krwi i udaru mózgu.Czytaj też:

