USG piersi to obok mammografii jedno z najważniejszych badań u kobiet. Kiedy je zrobić?

Rak piersi to jeden z częściej diagnozowanych nowotworów. Choć nowotwory kobiece kojarzymy przede wszystkim z kobietami w okresie menopauzy, to coraz częściej diagnozowane są u kobiet w okresie rozrodczym, nawet u 20. i 30. latek. Z tego względu badanie ultrasonograficzne piersi powinno wykonywać się systematycznie już po ukończeniu 20. roku życia.

Profilaktyka raka piersi

Badanie piersi uwzględnia nie tylko mammografię i samobadanie, ale także USG piersi. To jedno z badań profilaktycznych, które pozwalają wykryć różne zmiany w piersiach, zanim będą one wyczuwalne podczas badania palpacyjnego lub zaczną wywoływać objawy chorobowe. Każda kobieta powinna systematycznie badać swoje piersi, dzięki czemu możliwe będzie wykrycie ewentualnych zmian nowotworowych we wczesnym stadium, co wpływa na rokowania i często decyduje o skuteczności leczenia.

Warto pamiętać, że zmiany w piersiach nie pojawiają się z dnia na dzień – od momentu powstania pierwszych komórek nowotworowych do momentu wyczucia guza w piersi, może minąć nawet kilka lat. Średnio rak piersi diagnozowany jest po około 2 latach od początku choroby, kiedy pojawiają się dość charakterystyczne objawy, czyli m.in. pierś ulega powiększeniu, boli i dochodzi do wycieku wydzieliny z brodawki sutkowej.

Na czym polega badanie?

USG piersi to jedno z badań profilaktycznych, które możemy wykonywać bardzo często, bo nie wiąże się ono z zagrożeniem dla zdrowia. Dzięki diagnostyce obrazowej, która pozwala bez konieczności korzystania z promieniowania RTG lub inwazyjnej ingerencji zajrzeć do wnętrza ludzkiego ciała, możliwe jest wykrycie nawet niewielkich zmian i szybkie wdrożenie specjalistycznej diagnostyki oraz leczenia. USG piersi wykonywane jest dzięki emitowanym do wnętrza organizmu ultradźwiękom, które odbijając się napotykanych „przeszkód”, pozwalają na obejrzenie struktury gruczołu piersiowego na monitorze komputera.

Piersi to nie tylko atrybut kobiecości, ale także gruczoł, który może chorować, dlatego ważne jest stałe dbanie o zdrowie piersi, czemu służą systematycznie wykonywane badania profilaktyczne. Rak piersi zabija zdecydowanie zbyt wiele kobiet, a jedną z przyczyn przedwczesnej śmierci z powodu nowotworu gruczołu piersiowego jest zbyt późne poddanie się leczeniu oraz bagatelizowanie niepokojących objawów.

USG piersi – wskazania

USG piersi jest badaniem obrazowym, które służy nie tylko w celach diagnostycznych, ale także profilaktycznych, dlatego można wykonywać je bez wyraźnych wskazań, nawet gdy nie dzieje się nic niepokojącego, a kobieta nie wkroczyła jeszcze w wiek menopauzalny.

Wskazaniem do systematycznego wykonywania badania USG piersi oraz innych badań diagnostycznych jest zwiększone ryzyko zachorowania na raka piersi, które związane jest m.in. z czynnikami genetycznymi. Co więcej, wskazaniem do częstszego wykonywania badania USG piersi jest wyleczona choroba nowotworowa, a także wykryte zmiany w piersiach, które mogą przeobrazić się w guzy nowotworowe. W celu kompleksowego dbania o zdrowie piersi zaleca się m.in.:

wykonywanie USG piersi co 2 lata po ukończeniu 20. roku życia,

wykonywanie USG piersi co roku po ukończeniu 30. roku życia,

wykonywanie USG piersi co 6 miesięcy po ukończeniu 45. roku życia oraz w przypadku wykrycia potencjalnie niebezpiecznych guzków i innych zmian.

Wskazaniem do wykonania USG piersi są także niepokojące zmiany wykryte w mammografii. Badanie to może zastąpić badanie mammograficzne, gdy z różnych przyczyn nie może ono zostać wykonane, jednak po ukończeniu 45. roku życia powinno się systematycznie wykonywać zarówno USG piersi, jak i mammografię.

USG piersi – kiedy najlepiej zrobić i jak przygotować się do badania?

USG piersi można wykonać w każdym dniu cyklu, jednak najlepiej zgłosić się na badanie pomiędzy 4-10 dniem cyklu menstruacyjnego. Do badania nie trzeba się specjalnie przygotowywać, jest ono bezbolesne i całkowicie obojętne dla zdrowia. Przed badaniem lekarz przeprowadza wywiad, pytając m.in. o datę ostatniej miesiączki, choroby przewlekłe, przebyte ciąże, karmienie piersią, wiek, historię nowotworów w bliskiej rodzinie.

Na badanie USG trzeba zabrać wyniki wykonywanych wcześniej badań piersi. Po zakończeniu wywiadu lekarz wykona badanie gruczołów piersiowych i dołów pachowych za pomocą głowicy aparatu do USG.

