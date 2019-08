Większość z nas marzy o szczupłej sylwetce. Co więcej, chcielibyśmy osiągnąć ją bez większego wysiłku, tzn. bez radykalnych zmian w codziennej diecie i bez regularnych ćwiczeń fizycznych. Niestety, jest to trudne do zrealizowania. Jednocześnie jednak zmiana nawyków żywieniowych i stylu życia w ogóle nie musi być wielką rewolucją. Nie musi być też nieprzyjemna i uciążliwa. Jest wiele prostych sposobów, które pozwalają zwiększyć metabolizm, a także spalić więcej kalorii w ciągu dnia.

9 sposobów na zwiększenie metabolizmu i spalanie kalorii przez cały dzień

Zmniejsz liczbę kalorii, ale nie drastycznie! Chodzi o to, żeby doprowadzić do deficytu kalorycznego, ale nie może on być drastyczną zmianą. Kiedy przesadzisz, organizm spowolni metabolizm. Zacznie również rozkładać cenne, spalające kalorie mięśnie w celu uzyskania energii. Dlatego też deficyt powinien być nieduży, w granicach 200 kalorii.

Zjedz solidne śniadanie. To właśnie ono ma rozkręcić twój metabolizm po nocy i zapewnić energię na cały dzień. Nie bez powodu kobiety, które pomijają śniadania, częściej zmagają się z przyrostem masy ciała wraz z wiekiem. Jeśli nie lubisz rano jeść zbyt dużo, sięgnij chociaż po produkt bogaty w białko, które zapewnia uczucie sytości na dłużej i pomaga budować mięśnie.

Postaw na trening HIIT. Nie musisz spędzać wielu godzin na siłowni, by zobaczyć rezultaty. Chodzi o to, by wybrać trening, który pozwala spalić nawet 600 kalorii w ciągu 45 minut. Postaw na trening interwałowy o wysokiej intensywności. To najlepszy sposób spalania kalorii. By nie stracić mięśni, wykonuj też regularnie trening siłowy. W przeciwieństwie do tłuszczu, mięśnie zajmują mniej miejsca, więc zmniejszysz rozmiary lub poczujesz się lepiej w swoich ulubionych dżinsach, zanim zauważysz znaczny spadek masy ciała. Budując mięśnie, przyspieszysz też metabolizm. To dlatego, że mięśnie wykorzystują więcej energii niż tkanka tłuszczowa.

Pij kawę, jeśli lubisz. Kofeina jest stymulantem ośrodkowego układu nerwowego, więc pomaga przyspieszyć metabolizm o pięć do ośmiu procent – około 98 do 174 kalorii dziennie. Zadbaj o odpowiednie nawodnienie organizmu. Woda pitna może pomóc w promowaniu utraty wagi poprzez obniżenie spożycia kalorii i zmianę metabolizmu. Badacze uważają, że dzieje się tak, ponieważ zastępujecie słodzone, kaloryczne napoje wodą. Uważają również, że woda pitna może pomóc w promowaniu lipolizy, czyli rozkładania tłuszczów i innych lipidów. Ogranicz alkohol. Dla wielu osób to może być właśnie najtrudniejszy element. Niestety, alkohol to prawdziwa bomba kaloryczna bez żadnych właściwości odżywczych. Oczywiście, znane są dobroczynne właściwości wina, ale jeśli zależy nam na utracie masy ciała, powinniśmy zrezygnować z pusty kalorii. Wprowadź więcej błonnika. Dodanie do diety większej ilości produktów bogatych w błonnik, takich jak warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, fasola i inne rośliny strączkowe, da na dłużej uczucie sytości, wspomoże metabolizm, a także ułatwi podejmowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Jedz produkty bogate w żelazo. Jest niezbędne, ponieważ przenosi tlen, który nasze mięśnie wykorzystują, by mogły spełniać swoje zadania. Kiedy zmagamy się z niedoborem żelaza, nasz metabolizm spowalnia, a my odczuwamy też spadek energii. Suplementuj witaminę D. Ta witamina jest niezbędna do zachowania metabolizmu tkanki mięśniowej.

