Jak schudnąć z brzucha? 5 nawyków, które musisz wprowadzić

Chociaż wskaźnik BMI jest bliski normy, to zdarza się, że na brzuchu pojawia się niechciany nadmiar tkanki tłuszczowej. Warto wtedy zastanowić się nad prawidłowymi nawykami żywieniowymi oraz stosowaną aktywnością fizyczną, których brak może objawiać się rozleniwieniem organizmu i odkładaniem niechcianych kilogramów.

Jedz chleb razowy! – produkty pełnoziarniste a odchudzanie

Aby dieta na płaski brzuch była skuteczna, warto wprowadzić na stałe do swojego jadłospisu produkty pełnoziarniste. Ciemne pieczywo, makarony oraz inne produkty pełnoziarniste oprócz tego, że zawierają niezwykle ważny w odchudzaniu błonnik, to dodatkowo są skarbnicą witamin i mikroelementów. Błonnik zapobiega zaleganiu resztek w jelitach, daje uczucie sytości i nie tuczy(żołądek go nie trawi).

Jak podają badania, wystarczy zwiększyć spożycie błonnika o 5 g dziennie, aby w ciągu 4 miesięcy zmniejszyć ilość tkanki brzusznej o 10%!

UWAGA! Czytaj składy produktów, gdyż pieczywo sprzedawane jako „pełnoziarniste” może wcale takie nie być, a brązowy kolor bułek bądź chleba może być efektem mąki barwionej karmelem.

Skuteczna dieta na płaski brzuch? Zadbaj o podaż wapnia i witaminy D

Osoby, które w organizmie mają niedobory wapnia i witaminy D, częściej czują głód i tym samym spożywają większe ilości pokarmu. Właściwy poziom wapnia sprawia, że komórki tłuszczowe mogą normalnie funkcjonować i nie są zmuszane do odkładania zapasów.

Z badań wynika, że wystarczy spożywać 100 mg wapnia dziennie, aby przyrost tkanki tłuszczowej na brzuchu zmniejszył się o 2,7 cm2.

Z kolei właściwy poziom witaminy D wpływa na wydzielanie się leptyny, czyli hormonu, który odpowiedzialny jest za uczucie sytości. Dodatkowo, witamina D zmniejsza wydzielanie kortyzolu (hormonu stresu), który odpowiada za to, że tkanka tłuszczowa odkłada się m.in. na brzuchu. Aby odchudzanie było skuteczne, wzbogać jadłospis o te produkty: przetwory mleczne, brokuł, kalafior, fasola biała, pomarańcze, orzechy, migdały, owoce morza, ryby morskie (śledź, łosoś, tuńczyk, dorsz), jajka.

Nie wiesz, jak schudnąć z brzucha? Wyrzuć te produkty z jadłospisu

Zdrowe żywienie, które pomoże w odchudzaniu jest przede wszystkim zbilansowane. Aby zadbać o masę ciała, a także zdrowie i samopoczucie, warto wybierać produkty nieprzetworzone. Według badań istotnym jest także, aby produkty, które spożywają osoby chcące zrzucić nadmiar tkanki brzusznej, nie miały wysokiego indeksu i ładunku glikemicznego. Istotnym jest, by zdrowa dieta odchudzająca, nie zawierała tłuszczów trans oraz napojów słodzonych fruktozą.

Zdrowe odżywianie to nie wszystko! Aby schudnąć, zacznij się ruszać

Warto podkreślić, że dieta na płaski brzuch to nie wszystko. Aby efekty były zadowalające, oprócz sposobu odżywiania należy zmienić także inne, codzienne nawyki. Trzeba zauważyć, że odchudzanie związane jest także ze wzmożoną aktywnością fizyczną (oczywiście dopasowanej do możliwości i kondycji). Osoby borykające się z otyłością brzuszną bądź nadwagą w tej partii ciała, z reguły mają słabsze mięśnie brzucha, dlatego ćwiczenia są pomocne również wtedy, gdy dochodzi do ich znacznego rozsunięcia. Aby rozpocząć ich wzmocnienie, a także przyspieszyć spalanie tkanki tłuszczowej, warto zacząć od spacerów.

Najlepsze będą intensywne marsze min. 3-4 w tygodniu przez ok. 30-60 minut. Sprawdzą się także ćwiczenia aerobowe, które przyśpieszają oddech i pracę serca. Warto podkreślić, że dopiero po 20 minutach takiego wysiłku organizm zaczyna spalać tłuszcz. Dlatego należy zadbać o to, by trening trwał 40 minut, a kolejne 20 minut przeznaczyć na rozciąganie mięśni.

Ćwiczenia aerobowe to m.in. jazda na rowerze, bieganie, marsz, taniec, aqua aerobic i pływanie. Do nich warto dołączyć trening siłowy (oporowy), gdyż im większa masa mięśniowa, tym szybciej spala się tkankę tłuszczową. Odchudzanie powinno być związane z regularną aktywnością fizyczną. Trzeba też podkreślić, że nie muszą to być wyczerpujące treningi, jednak koniecznym jest, by zacząć pożytkować wytworzoną energię w ruchu.

Co jeszcze możesz zmienić, aby schudnąć? – Oponka na brzuchu a styl życia

Badania dowodzą również, że rozwojowi otyłości brzusznej sprzyja także wysokie spożycie alkoholu (głównie piwa) oraz palenie papierosów. Warto podkreślić, że piwo to alkohol, który potęguje uczucie głodu, przez co chętnie sięga się po przekąski. Z kolei szampan i likiery zawierają w składzie dużo cukru.

Ponadto, z badań wynika, że osoby wypalające dwie paczki papierosów dziennie, mają większą skłonność do nadwagi i otyłości.

