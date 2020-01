Jak wyszczuplić ramiona?

Ramiona u kobiet to ta część sylwetki, która jest często odkrywana. Aby o nią właściwie zadbać i usunąć m.in. motylki na ramionach, należy wdrożyć dietę odchudzającą, która będzie zdrowa i zbilansowana, a nie restrykcyjna i szkodliwa jak np. dieta norweska bądź dieta kopenhaska. Zobacz poniżej, jak zrobić to z głową.

Ćwiczenia na ramiona i ręce, czyli sposoby na to, by je wysmuklić

Szerokie ramiona u dziewczyny dla wielu z nich nie są atrakcyjne, dlatego sporo przedstawicielek płci pięknej szuka sposobów, by je wysmuklić. Należy podkreślić, że praktycznie jedynym, skutecznym sposobem na to, by je wyrzeźbić są siłowe ćwiczenia na ramiona.

Trening, którego zadaniem jest wyszczuplenie „góry” może zawierać następujące ćwiczenia na ramiona:

• pompki

Pompki to znane i wszechstronne ćwiczenie. Oprócz tego, że pięknie kształtuje tricepsy, mięśnie naramienne i mięśnie piersiowe, to dodatkowo także wzmacnia mięśnie brzucha. Będzie to zatem świetne ćwiczenie, dla osób które zastanawiają się, jak szybko schudnąć z tych partii ciała.

• pompki w podporze

Do tego ćwiczenia na ramiona konieczne będzie krzesło bądź inny przedmiot, o który można się podeprzeć. Wystarczy odwrócić się tyłem do krzesła, oprzeć ręce na siedzisku i zginając ramiona, opuszczać tułów. Pompki w podporze pięknie rzeźbią triceps.

• odpychanie od ściany

W tym przypadku wystarczy stanąć przodem do ściany i oprzeć się o nią na wyprostowanych rękach. Następnie uginaj ręce w łokciach i powoli wróć do pozycji wyjściowej. Takie ćwiczenia na obwisłe ramiona (tzw. pelikany) pomogą ujędrnić je i wzmocnić.

Ćwiczenia na ramiona z hantlami

Aby wyszczuplić ramiona, warto wykonać także trening z przyrządami. Sprawdzą się np. ćwiczenia na ramiona z hantlami, które sprawią, że ręce faktycznie poczują, jaka drzemie w nich moc. Tego typu sesja treningowa z pewnością pozwoli szybko schudnąć i uzyskać wymarzoną sylwetkę.

Piękne ramiona uzyskasz, gdy wykonasz opuszczanie hantli za głową. Jest to ćwiczenie na triceps, które warto wykonać w dwóch lub trzech seriach po 10-15 powtórzeń. Wystarczy stanąć prosto z lekko ugiętymi nogami, wyprostować ręce z hantlami i następnie zginając ręce w łokciach, upuszczać hantle do tyłu. Kolejne ćwiczenie to uginanie ramion przed sobą, które pomaga wyrzeźbić biceps. Ponownie, w pozycji stojącej, należy opuścić ręce z hantlami wzdłuż ciała i uginając je w łokciach przyciągać do siebie. Także wykonuje się je w dwóch lub trzech seriach po 10-15 powtórzeń. Następnym przykładem ćwiczenia na ramiona z hantlami jest unoszenie hantli w bok, które modeluje mięśnie naramienne. Wystarczy stanąć prosto, z lekko ugiętymi nogami i opuszczone wzdłuż tułowia ręce podnieść w bok do wysokości barków. Warto wykonać dwie serie po ok. 10 powtórzeń.

Ćwiczenia cardio, idealne dla osób, które nie wiedzą, jak szybko schudnąć

Ćwiczenia cardio przyczynią się do przyspieszenia tkanki tłuszczowej, zarówno z ramion, jak ze wszystkich innych partii ciała. Zalicza się do nich m.in. jazdę na rowerze, pływanie, bieganie, szybki marsz, trening tabaty, ćwiczenia na orbitreku itp.

Warto jednak pamiętać, że odchudzanie będzie przynosiło efekt, gdy ćwiczenia będą połączone z regeneracją oraz dobraną indywidualnie dietą redukcyjną.

Masz szerokie ramiona i chcesz je wyszczuplić? Zadbaj o jadłospis

Należy podkreślić, że nie istnieje dieta odchudzająca, która zadziała tylko na ramiona. Aby poprawić sylwetkę i tym samym wyszczuplić oraz pięknie wyrzeźbić ramiona, należy wdrożyć zdrową i zbilansowaną dietę redukcyjną. Odchudzanie nie powinno opierać się na głodówkach bądź restrykcyjnych i monoskładnikowych dietach typu dieta norweska, dieta kopenhaska lub dieta białkowo-węglowodanowa. Zdrowe tempo spadku masy ciała określane jest jako 0,5-1 kg tygodniowo.

Aby rozpocząć odżywianie, które będzie umożliwiało nie tylko utratę kilogramów, ale także będzie bezpieczne i zdrowe, trzeba pamiętać o tym, by zjadać 4-5 posiłków dziennie, co ok. 3 godziny. Kolacja powinna być zjadana najpóźniej na ok. 1,5 godziny przed snem. Dodatkowo, należy pamiętać o wypijaniu odpowiedniej ilości płynów, czyli ok. 2 l dziennie (ilość zależna jest m.in. od płci, wieku, aktywności fizycznej i warunków atmosferycznych).

Dieta odchudzająca powinna być zbilansowana i zawierać odpowiednią ilość: produktów pełnoziarnistych, warzyw i owoców, chudego mięsa, tłustych ryb, zdrowych olejów i chudego nabiału. Powinna wykluczać zatem m.in. wszelkie produkty przetworzone, a także słodycze, słone przekąski, napoje słodkie i gazowane.

