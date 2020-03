Domowe sposoby na zaparcia. Jak przyspieszyć metabolizm?

Zaparcia stwierdza się, gdy wypróżnianie występuje rzadziej niż 3 razy w tygodniu, a oddawanie stolca sprawia ból i dyskomfort. Tego typu zatwardzenia u dzieci i dorosłych mogą być spowodowane niewłaściwą dietą, stresem, a czasem również poważnymi chorobami. Nierzadko na problemy z wypróżnianiem skarżą się także kobiety w ciąży.

Domowe sposoby na zaparcia – zadbaj o właściwą dietę

Warto podkreślić, że zbilansowana dieta odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu układu pokarmowego. Ból jelit, wzdęty brzuch oraz zaparcia pojawiają się bardzo często po spożyciu ciężkostrawnych posiłków zawierających dużą ilość tłuszczów zwierzęcych oraz węglowodanów pochodzących z białej mąki. Tak skomponowane posiłki zalegają w jelitach, co przyczynia się do powstawania zaparć. Dodatkowo, niska zawartość błonnika w diecie (jego źródłem są np. warzywa i płatki owsiane) sprawia, że perystaltyka jelit jest spowolniona, przez co stolec w konsekwencji staje się twardy i trudny do wydalenia. Dodatkowo, należy zadbać o to, by dieta była zbilansowana, a posiłki regularne (4-5 posiłków dziennie) i z dużą ilością pełnoziarnistych produktów. Ponadto, układ pokarmowy będzie pracował właściwie, gdy po przebudzeniu, na czczo zostanie wypita szklanka wody z sokiem z cytryny.

Szybkie i domowe sposoby na zaparcia, które nie występują regularnie

Osoby, które zastanawiają się, jaki jest szybki sposób na zaparcia, powinny postawić przede wszystkim na jedzenie. Niektóre produkty zastosowane doraźnie pomagają na zatwardzenie bardziej niż inne. Okazuje się, że niezastąpione są suszone śliwki, które można namoczyć lub rozgotować i zjeść w całości bądź w postaci kompotu. Dzięki dużej zawartości błonnika, skutecznie regulują perystaltykę jelit. Jak się okazuje obok śliwek, świetnie sprawdzają się także daktyle, rodzynki i figi, które także pomogą rozwiązać problem z wypróżnieniem. Sprawdzą się także wszystkie sfermentowane produkty m.in. maślanka, kefir, jogurt naturalny, które również poprawiają pracę jelit. Czasami u osób, które mają wzdęty brzuch i zaparcia skutecznym może okazać się wypijanie łyżki oleju słonecznikowego przed obiadem. Warto także wiedzieć, że sprawdzony środek na przeczyszczenie ma w składzie także siemię lniane – wystarczy zalać dwie łyżki ciepłą wodą, a następnie odstawić na kilka godzin. Po wypiciu z pewnością wzdęcia i zaparcia ustąpią. Takie właściwości ma także kawa – jeśli wypije się ją z rana zapewne nieprzydatne okażą się leki na przeczyszczenie. Warto stosować także napary ziołowe – na zaparcia idealne będą m.in. melisa, mięta, ostropest i arcydzięgiel.

Co na zaparcia w ciąży?

Zaparcia w ciąży to częsty problem, gdyż związany jest z wysokim poziomem progesteronu, a także uciskiem powiększonej macicy na jelita. Ponadto, zatwardzenia w ciąży to problem, który czasami wiąże się z nieodpowiednią dietą przyszłej mamy. Ciężarna powinna jeść produkty o dużej zawartości błonnika m.in. suszone jabłka, maliny, groszek, bób, płatki owsiane, orzechy włoskie itp. Konieczne jest także wypijanie dużej ilości płynów. Warto także pamiętać, że domowe sposoby na zaparcia w ciąży nie sprawdzą się, gdy występują one regularnie i związane są z bólem. W takiej sytuacji konieczna jest wizyta u specjalisty. Czasem zdarza się tak, że zaparcia w ciąży są efektem np. przyjmowania preparatów z żelazem. Warto także pamiętać, aby nie stosować samodzielnie środków przeczyszczających, gdyż będąc w ciąży mogą one wywołać przedwczesny poród.

Zatwardzenie u niemowlaka

Zaparcia u niemowląt to powszechny problem, który martwi wielu, świeżo upieczonych rodziców. O zatwardzeniu można mówić, gdy dziecko nie tylko ma problem z wypróżnieniem się, ale także wtedy, gdy stolec oddawany jest rzadko oraz ma zbitą postać. Dlatego też domowe sposoby na zaparcie u niemowlaków polegają przede wszystkim na dostarczaniu im większej ilości płynów, częstszym przystawianiu do piersi, a także podawaniu soku ze śliwek i oleju lnianego. Należy jednak pamiętać, że podawanie innych napojów niż mleko najmłodszym dzieciom, należy skonsultować ze specjalistą. Zatwardzenie u niemowlaka można zwalczyć także poprzez masaż brzuszka z podkurczaniem i oddalaniem nóżek od klatki piersiowej. Ponadto, należy koniecznie podkreślić, że u niemowlaków nie sprawdzi się lek na przeczyszczenie, a ponadto pod żadnym pozorem nie można stosować lewatywy bądź wkładania termometru do odbytu. I oczywiście, jeśli zaparcia u niemowlaka zdarzają się regularnie i często, konieczna jest wizyta u pediatry.

