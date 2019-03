Morwa biała – idealny suplement na odchudzanie?

Morwa biała (Morus alba L.) od lat zyskuje na popularności zwłaszcza wśród osób, które chcą schudnąć oraz zapobiegać podwyższonemu poziomowi glukozy we krwi. W celach leczniczych wykorzystuje się owoce, liście i korzeń morwy białej, a każda część rośliny ma nieco inne właściwości lecznicze.

Jak działa morwa biała?

Morwa biała wykazuje przede wszystkim działanie przeciwutleniające, detoksykacyjne, antybakteryjne oraz przeciwwirusowe. Stosowana jest, m.in. w celu wspomagania leczenia cukrzycy, profilaktyki przeciwmiażdżycowej i antynowotworowej, obniżenia poziomu cholesterolu we krwi, przyśpieszenia efektów odchudzania i zapobiegania nadmiernemu przybieraniu na wadze, a także w celu poprawy ogólnego stanu zdrowia. Aby w pełni poznać spectrum działania morwy białej, trzeba roślinę podzielić na części, bo każda z nich ma inne właściwości lecznicze.

Morwa biała – właściwości

1. Owoce morwy białej

Owoce morwy przypominają nieco kształtem duże maliny lub jeżyny i mają całkiem przyjemny, delikatny i słodki smak – z tego względu warto zastanowić się nad zasadzeniem morwy we własnym ogrodzie. W naszym klimacie drzewo dość dobrze sobie radzi, choć mogą mu szkodzić duże mrozy. Świeże owoce i liście z własnej morwy to zdecydowanie najlepszy sposób na „suplementację”, bo wiemy, co jemy.

Owoce morwy białej działają przeciwnowotworowo, detoksykacyjnie, przeciwgorączkowo i regulują pracę jelit. Zawierają pektyny, garbniki i flawonoidy, które pomagają chronić błonę śluzową przewodu pokarmowego, więc mogą okazać się pomocne dla osób z chorobą wrzodową. Polecane są także dla kobiet, u których występuje skłonność do anemii oraz długie i obfite miesiączki.

2. Liść morwy białej

Suszone liście morwy białej pomagają w redukcji zbędnych kilogramów. Obniżają poziom glukozy we krwi, zapobiegają hiperglikemii, działają moczopędnie oraz wspomagają laktację. Są bogate w witaminy z grupy B, dlatego pośrednio wspomagają funkcjonowanie układu nerwowego. Stosowane w czasie odchudzania hamują działanie enzymów trawiennych, które odpowiedzialne są za rozkładanie węglowodanów złożonych do węglowodanów prostych. Dzięki temu obniża się wchłanianie sprzyjających tyciu cukrów i możliwe jest efektywniejsze odchudzanie. Warto pamiętać, że badania nad działaniem morwy białej i jej zastosowaniem w leczeniu różnych schorzeń nadal trwają i nie do końca znany jest długotrwały wpływ suplementacji na zdrowie, dlatego trzeba z rozsądkiem podchodzić do wszelkich nowości i suplementów na odchudzanie, nawet jeżeli są one w pełni naturalne.

3. Korzeń morwy białej

Cenne właściwości ma także korzeń morwy białej. Jest on stosowany przede wszystkim w celu redukcji stanów zapalnych w organizmie, ochrony przed wirusami i wspomagania leczenia infekcji wirusowych, a także opóźnienia procesów starzenia się organizmu.

Morwa biała na odchudzanie

Zdecydowanie największą popularność zyskała morwa biała ze względu na swoje właściwości wspomagające odchudzanie oraz redukujące poziom cukru we krwi. Na rynku dostępne są herbatki, soki, ekstrakty z morwy w formie tabletek i kapsułek, a nawet oraz konfitury. W niektórych zielarniach można także kupić suszony korzeń morwy, owoce i liście.

Faktycznie, ze względu na swoje właściwości morwa biała może być pomocna w czasie odchudzania. Warto tylko zwrócić uwagę na jeden fakt – nie należy jej stosować w celu ograniczania wchłaniania węglowodanów z wysokokalorycznej i niezdrowej diety. Jedyne odpowiedni sposób odżywiania i aktywność fizyczna powodują redukcję zbędnych kilogramów – sama morwa biała niestety nie zapewni idealnej sylwetki.

Morwa biała – przeciwwskazania

Suplementacja morwy białej może powodować skutki uboczne. Przede wszystkim związane są one z działaniem obniżającym poziom cukru i cholesterolu we krwi. Z tego względu nie należy decydować się na stosowanie morwy w przypadku zdiagnozowanej cukrzycy i przyjmowania insuliny bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Morwa może także wchodzić w interakcje z lekami na obniżenie poziomu cholesterolu. W przypadku opornej na dietę i ćwiczenia nadwagi trzeba przed zastosowanie jakiejkolwiek suplementacji wykonać badania w celu zdiagnozowania ewentualnych chorób, które mogą powodować problemy z pozbyciem się zbędnych kilogramów.

