Dieta Carb Back Loading, czyli sposób na zgrabną i wyrzeźbioną sylwetkę

Dieta Carb Back Loading (dieta CBL) została opracowana przez fizyka. John Kiefer, bo to on jest twórcą tego programu żywieniowego, opracował dietę przeznaczoną przede wszystkim dla osób trenujących, którym zależy zarówno na budowaniu suchej masy mięśniowej, jak i redukcji tkanki tłuszczowej. Na czym polega dieta Kiefera? Czy każdy może ją stosować?

Carb Back Loading – podstawowe informacje o diecie

Dieta CBL zdobywa w Polsce coraz większą popularność. Stosują ją nie tylko zawodowi sportowcy, ale także amatorzy m.in. sportów sylwetkowych, którym zależy na szybkim budowaniu masy mięśniowej i wyrzeźbieniu idealnej sylwetki.

Dieta ta nie jest dla każdego – jej głównym zadaniem jest wpływ na wydzielanie kluczowych hormonów anabolicznych np. insulity i stymulowanie przyrostu suchej masy mięśniowej. Drugim zadaniem diety CBL jest spalanie zbędnego tłuszczu, które następuje w wyniku „zmuszenia” organizmu do pozyskiwania energii z rezerwy tłuszczowej. Z tego względu sam Kiefer poleca dietę Carb Back Loading osobom, które pierwsze kroki w sporcie mają już za sobą, bo wówczas najlepiej wykorzystają jej potencjał; zdarza się, że dieta CBL stosowana jest w celu redukcji tłuszczu przez osoby, które cechuje znikomy stopień aktywności, ale niestety, sama w sobie nie spowoduje, że mięśnie urosną, a tłuszcz zniknie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Zdarza się, że dieta CBL stosowana jest też przez osoby, u których występuje insulinooporność oraz inne problemy hormonalne, jednak nadal nie potwierdzono naukowo, że może być ona stosowana jako dieta lecznicza.

Dieta Carb Back Loading, czyli „ładowanie węglowodanów” po treningu

Na początek warto podkreślić jedną rzecz – wbrew temu, co można przeczytać na różnych forach – dieta CBL nie jest sposobem żywienia, który dopuszcza spożywanie nieograniczonych ilości fast-foodów! Niestety, takie informacje pojawiają się bardzo często i są powielane, szkodząc osobom w nie wierzącym. Dieta CBL zmienia nieco podejście do węglowodanów, jednak wcale nie polega na tym, aby sięgać po bezwartościową pod względem odżywczym żywność.

Dieta CBL jest przede wszystkim dla osób, które systematycznie trenują, a ich treningi przypadają na godziny popołudniowe i wieczorne.

Sposób żywienia w diecie CBL jest dość specyficzny i polega na:

spożywaniu węglowodanów prostych i złożonych jedynie po wysiłku fizycznym w godzinach popołudniowych i wieczornych,



spożywaniu wysokiej jakości białek i tłuszczów przed treningiem (śniadanie, drugie śniadanie, obiad),



odpowiednim komponowaniu ilościowego składu substancji odżywczych w posiłkach,



przeprowadzeniu krótkiej diety nisokwęglowodanowej przed przejściem na dietę CBL.



Dieta ta polega na rezygnacji ze spożywania węglowodanów w godzinach przedtreningowych. W dni beztreningowe należy stosować dietę, w której ilość węglowodanów nie będzie przekraczała 30-50 g na dobę. Taka sama ilość węglowodanów powinna być dostarczana do organizmu także w okresie przygotowującym organizm do diety Carb Back Loading.

Po treningu należy spożywać posiłki, które dostarczą do organizmu 2,2 g węglowodanów na każdy kilogram masy ciała. Pierwszy posiłek potreningowy musi składać się z szybko przyswajanych węglowodanów prostych z dodatkiem białka. Drugi posiłek potreningowy powinien dostarczyć do organizmu zarówno węglowodany proste, jak i węglowodany złożone i należy go zjeść nie później niż na 6 godzin po treningu.

Podsumowując, naukowo udowodniono, że dieta CBL może być efektywnym sposobem na budowanie masy mięśniowej oraz redukcję zbędnego tłuszczu. Powinna ona być odpowiednio zbilansowana i dostarczać zarówno węglowodany, jak i inne składniki odżywcze pochodzące z wartościowych źródeł, bo tylko wówczas pozwoli osiągnąć wyznaczone cele treningowe.

