Witamina D a metabolizm. Jej niedobór sprzyja odkładaniu się tkanki tłuszczowej?

Naukowcy nie są obecnie pewni, czy niski poziom witaminy D przyczynia się do otyłości, czy odwrotnie. Bez wątpienia jedna dieta, kontrola poziomu cukru we krwi i czas spędzany na świeżym powietrzu mają duży wpływ na wagę danej osoby. Jednak badania sugerują, że witamina D może pomóc kontrolować poziom cukru we krwi i poprawić insulinooporność u osób z cukrzycą, a więc jej niedobór może wpływ na metabolizm. Co więcej, dwa badania przeprowadzone na starszych kobietach i dzieciach wykazały, że uczestnicy z większą ilością tłuszczu mieli niższy poziom witaminy D niż ci z mniejszą ilością tłuszczu.

Warto jednak podkreślić, że suplementacja witaminy D nie jest sposobem odchudzania. Utrata masy ciała musi również wynikać ze zmian stylu życia. Należy pamiętać, że przedawkowanie witaminy D jest niebezpieczne:

Oto kilka objawów, które powinny wzbudzić twój niepokój:

osłabienie mięśni,



spadek nastroju,



podatność na złamania,



większa wrażliwość na ból,



zmęczenie i senność,



spadek koncentracji,



wysokie ciśnienie krwi.

Wszystkie te objawy są wskazaniem do szczegółowej diagnostyki. Poza klasyczną morfologią krwi z rozmazem warto wykonać także badanie poziomu witaminy D.

Jeśli nie wiesz, jaką dawkę witaminy D powinieneś stosować, skontaktuj się z lekarzem.

