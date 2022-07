Witamina D3 a odchudzanie. Czy witamina D pomaga schudnąć?

Witamina D to jedna z najważniejszych witamin dla człowieka, która nie tylko reguluje funkcjonowanie układu immunologicznego, ale również wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu kostno-stawowego. Powszechnie cierpimy na niedobory witaminy D3, co jest związane z tym, że niewiele osób ją suplementuje. Samą dietą czy ekspozycją słoneczną nie jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiednich ilości witaminy D.

O witaminie D krąży wiele mitów, między innymi na temat tego, że stymuluje spalanie tkanki tłuszczowej. To nie jest do końca prawda, ale rzeczywiście niedobory witaminy D mogą osłabiać procesy metaboliczne i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu wagi.

Witamina D – słoneczna witamina

Witamina D nazywana jest witaminą słońca. Jest ona wytwarzana w organizmie pod wpływem promieni słonecznych na skutek ekspozycji słonecznej i syntetyzowana w skórze. W okresie letnim, gdy spędzamy więcej czasu na świeżym powietrzu, możemy zaspokoić dzienne zapotrzebowanie na witaminę D, wystawiając skórę na słońce na około 15 minut w okresie największego nasłonecznienia. Warto jednak pamiętać, że kremy z filtrem, które stosujemy, by zabezpieczyć skórę przed działaniem promieni słonecznych, blokują syntezę tej witaminy. W efekcie może się okazać, że nawet latem cierpimy na jej niedobór.

Niedobór witaminy D to powszechny problem, który może przyczyniać się do osłabienia funkcjonowania układu immunologicznego, ale również do osłabienia gospodarki kostno-stawowej.

Dieta, a właściwa podaż witaminy D

Witamina D3 znajduje się w rybach i owocach morza, ale też w produktach mlecznych. Jej znakomitym źródłem są tłuste ryby morskie, które są bogate nie tylko w witaminę D, ale też w jod. Mleko i jego przetwory takie jak masło czy ser są bogatym źródłem witaminy D. Potrzeba jednak ich ogromnych ilości w diecie, by zaspokoić zapotrzebowanie organizmu na tę witaminę, dlatego lekarze wskazują konieczność suplementacji u wszystkich grup wiekowych. Sama dieta i dostarczanie witaminy D wraz z pożywieniem nie zaspokoją zapotrzebowania na witaminę D w organizmie.

Funkcje witaminy D3

Witamina D:

wpływa na syntezę cholesterolu

wspiera układ kostny

wspomaga układ immunologiczny

chroni kości przed zwyrodnieniami, złamaniami i chorobami takimi jak osteoporoza

wspiera funkcjonowanie układu oddechowego

wspomaga funkcjonowanie układu krążenia

u dzieci wspomaga prawidłowy rozwój

zmniejsza stres oksydacyjny, dzięki czemu może również hamować rozrost komórek nowotworowych

Rola witaminy D w organizmie

Witamina D odgrywa ogromną rolę w prawidłowym rozwoju dziecka. Zapobiega krzywicy i innym zwyrodnieniom oraz schorzeniom układu kostno-stawowego, wspomaga prawidłowy rozwój zębów, a także stymuluje proces immunologiczny i rozwój naturalnej odporności.

Witamina D odgrywa ważną rolę również na dalszych etapach życia. Wspiera kości, stawy i zęby przed nadmierną kruchością i łamliwością, zapobiegając chorobom oraz próchnicy. W tym kontekście poziom witaminy D jest szczególnie ważny zwłaszcza dla kobiet po menopauzie, które mają wzmożone ryzyko zachorowania na osteoporozę. Niedobór witaminy D razem z niedoborem parathormonu oraz kalcytoniny reguluje gospodarkę kostną.

Oprócz tego witamina D wspiera układ oddechowy, zmniejszając przepuszczalność wirusów, a także osłabiając ryzyko zachorowania na choroby układu oddechowego takie jak zapalenia płuc czy astma. Witamina ta pełni funkcję ochronną również w zakresie chorób autoimmunologicznych, do których zaliczają się m.in. cukrzyca typu 1 czy stwardnienie rozsiane.

Witamina słońca wspiera także funkcjonowanie układu nerwowego, wspomagając pracę komórek nerwowych oraz zapobiegając procesom neurodegeneracji.

Większy poziom energii dzięki witaminie D

Witamina D wpływa nie tylko na kości, ale również umożliwia syntezę cholesterolu w organizmie. Jej prawidłowy poziom jest więc niezbędny dla utrzymania dobrej kondycji układu krążenia i układu sercowo-naczyniowego.

Co więcej, witamina D wpływa również na nasze samopoczucie, wspomagając regulację cukru we krwi. To sprawia, że możemy czuć się bardziej energiczni i mniej ospali niż osoby, które cierpią na niedobór witaminy słońca.

Witamina D pomaga schudnąć?

Naukowcy nie są obecnie pewni, czy niski poziom witaminy D przyczynia się do otyłości, czy odwrotnie. Bez wątpienia jednak dieta, kontrola poziomu cukru we krwi i czas spędzany na świeżym powietrzu mają duży wpływ na wagę danej osoby. Jednak badania sugerują, że witamina D może pomóc kontrolować poziom cukru we krwi i poprawić insulinooporność u osób z cukrzycą, a więc jej niedobór może wpływ na metabolizm. Co więcej, dwa badania przeprowadzone na starszych kobietach i dzieciach wykazały, że uczestnicy z większą ilością tłuszczu mieli niższy poziom witaminy D niż ci z mniejszą ilością tłuszczu.

Czy witamina D3 gromadzi się w tkance tłuszczowej?

Witamina D3 to witamina rozpuszczalna w tłuszczach, która z przewodu pokarmowego wchłania się do wątroby, gdzie jest metabolizowana. To oznacza, że osoby, które cierpią na nadwagę lub otyłość mogą mieć wysoki poziom witaminy D w tkance tłuszczowej, ale niewielki we krwi. W efekcie mogą cierpieć na niedobór witaminy D.

W przypadku utraty tkanki tłuszczowej poziom witaminy D ostatecznie wzrasta w surowicy krwi. Spalanie tkanki tłuszczowej i przejście na dietę może zatem poprawić nie tylko ogólne samopoczucie, ale również zwalczyć problemy spowodowane niedoborem witaminy D.

Witamina D wygania tłuszcz

Witamina D może poprawiać metabolizm, doprowadzając do redukcji masy ciała i zmniejszać stres oksydacyjny. Nierzadko pojawia się on w organizmie, gdy poziom kalcytriolu, kortyzolu i innych hormonów stresu jest za wysoki. W takiej sytuacji przemiana materii zwalnia, a skutkiem ubocznym może być nadmierne przybieranie na wadze. Odpowiedni poziom witaminy D może pomóc uregulować metabolizm i utrzymać prawidłową masę ciała.

Warto jednak podkreślić, że suplementacja witaminy D nie jest sposobem odchudzania, a samo przyjmowanie witaminy słońca nie sprawi, że stracimy zbędne kilogramy. Utrata masy ciała musi również wynikać ze zmian stylu życia, zwiększenia aktywności fizycznej oraz stosowania odpowiedniej diety. Spalanie tłuszczu odbywa się głównie za pomocą ruchu oraz intensywnych ćwiczeń i to właśnie ono może doprowadzić do uregulowania masy ciała.

Nadmiar witaminy D

Nadmiar witaminy D3 może doprowadzić do hiperwitaminozy. Skutkiem nadmiaru witaminy w organizmie jest magazynowanie jej w wątrobie i w innych tkankach. Może to doprowadzić do złego samopoczucia, utraty apetytu, wymiotów, ale też osłabienia czy otępienia. Wysoki poziom witaminy D może doprowadzić też do hiperkalcemii, czyli podwyższonej ilości wapnia we krwi.

Niedobór witaminy D – objawy

Oto kilka objawów, które powinny wzbudzić twój niepokój:

osłabienie mięśni,

spadek nastroju,

podatność na złamania,

większa wrażliwość na ból,

zmęczenie i senność,

spadek koncentracji,

wysokie ciśnienie krwi.

Wszystkie te objawy są wskazaniem do szczegółowej diagnostyki. Poza klasyczną morfologią krwi z rozmazem warto wykonać także badanie poziomu witaminy D.

Jeśli nie wiesz, jaką dawkę witaminy D powinieneś stosować, skontaktuj się z lekarzem.

Czy niedobór witaminy D3 sprzyja depresji i tyciu?

Niedobór witaminy D może doprowadzić do osłabienia organizmu i pogorszenia funkcjonowania układu nerwowego. Nie tylko obniża kondycję psychiczną, ale również wywołuje pogorszenie nastroju.

Wciąż nie wiadomo, czy niedobór witaminy D może doprowadzić do rozwoju zaburzeń psychicznych, ale wskazuje się na związek z niedostateczną ilością witaminy słońca a pogorszeniem kondycji psychicznej. Z niektórych badań wynika, że niedobór witaminy D może doprowadzić do rozwoju depresji.

Jak witamina D wpływa na hormony?

Witamina D tak naprawdę jest hormonem, który reguluje pracę nawet 500 genów, poprawiając wchłanianie wapnia w układzie pokarmowym, zapewniając prawidłową metabolizację w tkance kostnej, wspomagając funkcjonowanie kości i zębów.

Witamina D reguluje również pracę układu rozrodczego i poziom testosteronu. Stymuluje przysadkę mózgową, a także poprawia liczebność plemników, dzięki czemu może zwiększać szanse na zapłodnienie.

Suplementacja witaminy D

Suplementacja witaminy D jest konieczna i wskazana wszystkim osobom niezależnie od grupy wiekowej. Już u niemowląt konieczne jest suplementowanie witaminy D w dawce 400 jednostek na dobę. Ilość witaminy D wzrasta wraz z rozwojem dziecka. I tak normy witaminy słońca są następujące:

dzieci pomiędzy 6. a 12. miesiącem życia - 600 jednostek

dzieci pomiędzy 1. a 10. rokiem życia - 1000 jednostek

młodzież od 11. do 18. roku życia - 1000 jednostek

osoby dorosłe i seniorzy - 2000 jednostek

Nie stosuj suplementacji witaminy D3 na własną rękę

Nie zaleca się stosowania suplementacji witaminy D3 na własną rękę. O tym, jaki jest poziom witaminy D w organizmie, można się przekonać, wykonując badanie krwi. Dopiero po określeniu stężenia witaminy D lekarz powinien dobrać odpowiednią dawkę suplementacji. Oczywiście, lepsze efekty daje witamina D w formie leków niż suplementów diety.

