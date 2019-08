Czujesz ssanie w żołądku, ale jesteś na diecie? Sięgnij po te produkty

Kiedy zaczynamy jeść mniejsze porcje niż dotychczas, zaczyna nam burczeć w brzuchu. Właściwie nieustannie czujemy się głodni. Najlepiej byłoby przeczekać ten okres, by przyzwyczaić organizm do nowego sposobu żywienia i odczuć się objadania do bólu. Jednak każdy, kto choć raz był na diecie, doskonale wie, że nie jest to takie proste i dobre chęci czasem nie wystarczą. Warto wiedzieć, co można w takiej chwili przekąsić. To zdecydowanie lepsze niż rzucenie się na niezdrowe produkty i słodycze.

Owoce i warzywa bogate w wodę

Dostarczanie wody do organizmu jest niezwykle ważne. Reguluje ona temperaturę ciała, usuwa toksyny, przenosi składniki odżywcze i tlen do komórek. Niedobór wody w organizmie może mieć katastrofalne skutki. Większość z nich zawiera także niewiele kalorii, a to ważne, jeśli zależy nam na odchudzaniu. Warto zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu, by cieszyć się dobrym zdrowiem i samopoczuciem. Do produktów o największej zawartości wody należą oczywiście świeże owoce i warzywa. Jakie? Obejrzyj wideo:

A na przyszłość pamiętaj, by w każdym posiłku znalazło się chude białko (np. pochodzenia roślinnego), które daje uczucie sytości na dłużej. Dobrze też, byś zadbał o odpowiednią podaż błonnika pokarmowego, a napady głodu nie będą tak częste.