Chcesz mieć zgrabną pupę? Sprawdź, jak to osiągnąć w 8 krokach

Dzięki regularnym ćwiczeniom, które obejmują aktywność aerobową i ukierunkowane ćwiczenia, utrata tłuszczu pośladkowego jest osiągalnym celem. Aby uzyskać najlepsze wyniki, możesz wykonywać określone ćwiczenia, aktywność fizyczną oraz zmiany diety i stylu życia.

Jak w każdym innym przypadku, tak i tutaj regularność jest kluczem do uzyskania wyników. Wprowadź taki plan ćwiczeń, który łączy ćwiczenia aerobowe i trening siłowy w celu uzyskania najlepszych korzyści dla całego ciała.

Jeśli te metody nie działają, nawet przy ćwiczeniach i zdrowej diecie, warto rozważyć wizytę u lekarza. Przyczyną może być choroba, na przykład zaburzenie tarczycy. Pomocna może być również praca z dietetykiem, trenerem osobistym lub jednym i drugim.

Jak sprawić, by zbędny nadmiar tłuszczu z pośladków zniknął, a pupa wyglądała zgrabnie i nie była sflaczała? Sprawdź 8 poniższych pomysłów na pozbycie się niechcianego sadełka, a być może już niedługo twoja ulubiona sukienka będzie wyglądać na tobie idealnie, a zapomniane dżinsy odzyskają dawny charakter.

Czytaj także:

Już dziś zacznij wykonywać „plank”. 7 korzyści, które szybko odczujeszCzytaj także:

Co kształt pupy mówi o stanie twojego zdrowia?Zacznij trenować swoją uważność

Mindfulness, czyli inaczej trening uważności, jest pewnym sposobem ćwiczenia umysłu, przeznaczonym dla osób, które nie radzą sobie np. z emocjami. Naukowcom udało się wykazać, że mindfulness jest też skutecznym sposobem na odchudzanie. Mindfulness uczy nas bycia tu i terać, to trening uważności. Pomaga poprawić i utrzymać dobre zdrowie psychiczne i fizyczne. Uważność może zmniejszyć objawy lęku i usprawnić funkcjonowanie poznawcze, a nawet poprawić odpowiedź immunologiczną osoby.



Zapisuj swoje posiłki

Zapisywanie swoich posiłków ułatwia kontrolowanie swoich nawyków żywieniowych. Taki dzienniczek ma jednak sens tylko wtedy, gdy jesteśmy uczciwi. Aktualnie można nawet skorzystać z różnych aplikacji na telefon, które zliczają nasze posiłki, kalorie, podpowiadają, jakie zmiany wprowadzić.



Przestań słodzić

W przeciwieństwie do cukrów występujących w przyrodzie (takich jak te znajdujące się w owocach) zbyt dużo dodanego cukru może utrudniać utratę wagi i przyczyniać się do problemów zdrowotnych, takich jak cukrzyca i choroby serca.



Gotuj więcej w domu

Przede wszystkim zaoszczędzisz mnóstwo pieniędzy. Jednak uchronisz się też przed nadmiarem kalorii. Stołuj się na mieście, mamy niewielki wpływ na to, z jakich produktów składa się nasz posiłek. Gotowanie w domu to najprostszy sposób na zredukowanie kalorii, ale także ilości cukru i soli w diecie.



Porzuć restrykcyjne diety

Nie chodzi o to, żeby trzymać się szczegółowych wytycznych, zmagać się z ograniczeniami lub wmuszać w siebie produkty, których się nie lubi. Raczej ważne jest, aby skupić się na jedzeniu różnych pokarmów o dużej zawartości składników odżywczych, w tym owocach, warzywach, ziarnach, chudym białku i zdrowych tłuszczach. W końcu zdrowe odżywianie to styl życia, który odżywia ciało, daje energię i... trwa przez całe życie.



Kontroluj porcje

Nawet najzdrowsze posiłki będą nas tuczyły, jeśli będziemy jeść je w nieograniczonych ilościach. Być może frustruje cię, że choć zdrowo się odżywiasz, nie chudniesz. Wielkość porcji to ilość jedzenia lub napoju, którą konsumujesz podczas jednego posiłku. Nie musisz zaraz kupować wagi kuchennej i wszystkiego przeliczać, ale powinieneś poszukać w Internecie wskazówek, jak na oko określić kaloryczność dania. Inaczej wyglądają porcje na diecie 1200, 1500 czy 1800 kalorii.



Przestań obsesyjnie się ważyć

Waga, owszem, jest istotna, ponieważ pozwala określić nasze BMI i ewentualną nadwagę/otyłość. Jednak nie tylko masa ciała jest istotna. Ważne, byśmy regularnie dokonywali pomiarów obwodów (talia, biodra, uda). Możemy też robić sobie systematycznie zdjęcia, by kontrolować swój wygląd. Trzeba pamiętać, że mięśnie ważą więcej niż tłuszcz, dlatego też (jeśli ćwiczymy) masa ciała może pozostać na tym samym poziomie, choć sylwetka się zmieni, obwody również.



Skup się na drobnych zmianach

Nie wywracaj swojego życia do góry nogami, bo możesz się przeliczyć. Żeby schudnąć, nie trzeba prowadzić konkretnej, restrykcyjnej diety. Zacznij od małych zmian, takich jak jedzenie owoców zamiast picia soków owocowych i dodawanie do talerza bardziej kolorowych produktów spożywczych. Z biegiem czasu te małe zmiany zaowocują poprawą samopoczucia, utratą masy ciała i mniejszym ryzykiem poważnych chorób.