5 sposobów na ujędrnienie obwisłej skóry

Większość osób zaczyna odczuwać zwiotczenie skóry w wieku od 35 do 40 lat. Zwiotczenie skóry postępujące z wiekiem wynika głównie z utraty kolagenu, elastyny ​​i kwasu hialuronowego. Utrata masy ciała, szczególnie znaczna lub szybka, podobnie ciąża może również zwiotczyć skórę poprzez rozciągnięcie skóry lub zmianę struktury. Do zwiotczenia przyczynia się także klimakterium, promieniowanie UV, opalanie, niektóre leki, w tym sterydy, a także detergenty, alkohol i papierosy.

Jakie są metody walki ze zwiotczałą skórą?

1. Ćwiczenia

Regularne ćwiczenia są ważnym sposobem na utrzymanie zdrowia i dobrego wyglądu. Niektóre rodzaje ćwiczeń mogą również pomóc ograniczyć skutki starzenia się skóry. Badanie z 2015 r. wykazało, że ćwiczenia wytrzymałościowe mogą ograniczać zmiany w strukturze skóry związane z wiekiem u myszy i ludzi. Autorzy zauważyli, że ćwiczenia wytrzymałościowe zmniejszają zmiany poprzez poprawę metabolizmu tkanek, przede wszystkim poprzez stymulowanie uwalniania hormonu zwanego interleukiną-15 z mięśni szkieletowych.

Kobiety, które mają obwisłą skórę w wyniku ciąży, powinny porozmawiać z lekarzem o tym, jak najlepiej bezpiecznie angażować się w aktywność fizyczną i jakich ćwiczeń należy unikać.

2. Produkty ujędrniające

Dostępnych jest wiele różnych żeli ujędrniających, kremów, plastrów i innych produktów do miejscowego radzenia sobie z obwisłą skórą. Warto szukać produktów zawierających związki retinoidowe. Retinoidy są silnymi przeciwutleniaczami, które mogą zwiększać produkcję kolagenu. Jednak eksperci nie uważają, że produkty ujędrniające są ogólnie skuteczne, a gwarantowana przez nie penetracja skóry może nie być wystarczająco głęboka, aby pomóc uelastycznić skórę.

3. Suplementy

Dieta odgrywa znaczącą rolę w utrzymaniu zdrowia skóry: mogą mieć działanie przeciwstarzeniowe i przeciwzmarszczkowe. Niektóre z nich to:

Peptydy kolagenowe w postaci suplementu doustnego mogą poprawić poziom kwasu hialuronowego, produkcję kolagenu i wzrost fibroblastów, a także gojenie ran. Badanie, które ukazało się w czasopiśmie Journal of Cosmetic Dermatology, wykazało, że kobiety, które spożywały 10 g peptydów kolagenu przed snem, doświadczyły poprawy poziomu kolagenu skóry i jej ogólnej struktury po 4 tygodniach. Ponadto doświadczyli lepszego poziomu nawilżenia skóry po 8 tygodniach.

Przeciwutleniacze i enzymy przeciwutleniające mogą pomóc w uelastycznieniu skóry poprzez neutralizację reaktywnych form tlenu. Są to związki, które mogą aktywować szlaki, które ostatecznie degradują kolagen. Przeciwutleniacze mogą również pomóc stymulować produkcję kolagenu i elastyny.

4. Masaż

Masaż może poprawić przepływ krwi i stymulować fibroblasty, czyli komórki, które pomagają wytwarzać tkanki łączne, takie jak kolagen i elastyna, które utrzymują jędrność skóry. Niektóre badania sugerują, że masaż może zwiększać produkcję mitochondriów. Mitochondria odgrywają kluczową rolę w metabolizmie tkankowym i komórkowym. Występuje związek między dysfunkcją mitochondriów a starzeniem się skóry.

Konieczne są dalsze badania, aby ustalić, jak najlepiej używać masażu do napinania skóry. Badanie z 2017 r. wykazało, że stosowanie łagodnego urządzenia do masażu skóry przez 1 minutę dwa razy dziennie przez 10 dni zwiększyło ekspresję cząsteczek skóry, takich jak prokolagen-1, fibrylina i tropoelastyna. W tym samym badaniu stwierdzono również, że użycie urządzenia do masażu po zastosowaniu komercyjnego kremu przeciwstarzeniowego na twarz i szyję potęgowało efekt produktu.

5. Zabiegi niechirurgiczne

Zabiegi niechirurgiczne nie wymagają żadnych cięć ani nakłuć i zazwyczaj powodują jedynie tymczasowy obrzęk i zaczerwienienie. Często zajmują niewiele czasu. Większość jest bezpieczna do stosowania dla wszystkich kolorów skóry i dowolnej części ciała. Wiele zabiegów niechirurgicznych uelastycznia skórę, zwiększając produkcję kolagenu i elastyny ​​w różnych warstwach, zwykle za pomocą różnych urządzeń do przesyłania ciepła pod skórę.

Przykłady zabiegów niechirurgicznych obejmują:

Ultradźwięki. Działają na najgłębsze warstwy skóry. Większość osób zauważa subtelny lifting w ciągu 2-6 miesięcy od pierwszego zabiegu i zgłasza bardziej znaczące wyniki dzięki dodatkowym zabiegom. Efekty leczenia mogą trwać do 1 roku.

Zabiegi laserowe. Koncentrują się na zewnętrznej warstwie skóry. Większość ludzi potrzebuje od trzech do pięciu zabiegów, aby zobaczyć wyniki, a zmiany są zwykle widoczne 2-6 miesięcy po ostatnim zabiegu. Zabiegi laserowe są szczególnie przydatne na ramionach i brzuchu.

Podnoszenie ciężarów

Im bardziej rozbudowane są nasze mięśnie, tym więcej zużywają energii. Mówiąc w skrócie: mięśnie usprawniają nasz metabolizm i właśnie dlatego warto regularnie wykonywać trening siłowy. Będąc pod opieką wykwalifikowanego trenera personalnego nie trzeba się obawiać, że mięśnie nadmiernie się rozwiną. Nie jest to wcale tak proste, jak mogłoby się wydawać. Należy też pamiętać, że mięśnie są cięższe od tłuszczu. Oznacza to, że osoba, która ma wyrzeźbioną sylwetkę może wyglądać szczuplej od osoby, która waży mniej.



Ćwiczenia na mięśnie brzucha

Sposób wykonywania brzuszków powinien być zawsze dostosowany do indywidualnych możliwości stanu zdrowia. Np. osoby zmagające się osteoporozą nie powinny ich wykonywać ze względu na znaczne wygięcie kręgosłupa. Brzuszki w połączeniu z regularnym treningiem kardio i zredukowaną liczbą kalorii już w krótkim czasie pozwalają cieszyć się widocznymi mięśniami brzucha.



Ćwiczenia z ciężarkami

Systematyczne ćwiczenia z ciężarkami pozwalają wzmocnić i nieco wyrzeźbić bicepsy. Dzięki temu łatwiejsze będzie nie tylko wykonywanie codziennych zadań (np. podnoszenie dzieci, zakupy), ale także ćwiczeń (np. pompek).



Kobieta wykonująca pompki

Pompki kojarzą nam się głównie jako ćwiczenie, które wykonują mężczyźni. Tymczasem jest też doskonałe dla pań. Pozwala wzmocnić mięśnie pleców, ramion oraz brzucha. Jest proste i nie wymaga zastosowania żadnych, dodatkowych akcesoriów i sprzętu.



Ćwiczenie na bieżni

Trening kardio, inaczej trening wytrzymałościowy, to doskonały sposób na poprawę kondycji i utratę masy ciała. Trening kardio każdy rodzaj wysiłku, który pobudza serce do wzmożonej pracy. Można więc jeździć na rowerze, biegać czy też pływać. Trening wytrzymałościowy jest szczególnie polecany osobom, które się odchudzają, ponieważ w czasie długiego wysiłku fizycznego organizm zaczyna czerpać z rezerw tłuszczu, ale American College of Sports Medicine donosi, że można utrzymać metabolizm na wysokim poziomie do 24 godzin po wysiłku, dodając tylko jedną drobną zmianę do rutyny treningowej: interwały. Należy wprowadzić krótkie okresy intensywnego wysiłku w regularne ćwiczenia (biegi, pływanie, jazda na rowerze, sesje na rowerku eliptycznym itp.). Natężenie skutecznie pobudza metabolizm do nieco wyższego wskaźnika podczas treningu, a jego zwolnienie zajmuje kilka godzin. Oznacza to, że spalamy tłuszcz jeszcze długo po zakończeniu treningu. Doskonale sprawdza się tutaj trening HIIT.