Dieta OMG trwa tylko 6 tygodni. Jakie daje efekty?

Dieta Fultona to dość nietypowy sposób na odchudzanie, który oprócz restrykcyjnego jadłospisu wymaga także codziennego picia kawy, stosowania zimnych kąpieli, spożywania śniadania nie wcześniej niż 3 godziny po przebudzeniu oraz trwającego od 1 do 1,5 godziny treningu w zależności od wybranej opcji diety i tego, ile chcemy schudnąć. Na czym polega dieta OMG?

Dieta OMG – zasady

Zasady diety OMG uzależnione są od wyboru jednego z trzech jej wariantów, które pozwalają schudnąć od 5 do 10 kg w ciągu 6 tygodni. Każdy z wariantów diety wymaga zastosowania się do określonych wytycznych odnośnie do ilości spożywanych węglowodanów, owoców oraz czasu, który musimy każdego dnia poświęcić na ćwiczenia fizyczne. Ważnym elementem każdego wariantu diety jest poranna kąpiel w zimnej wodzie, która powinna trwać 15 minut oraz wypicie po niej filiżanki czarnej kawy. Aby dieta okazała się skuteczna, trzeba zjeść pierwszy posiłek dopiero po 3 godzinach od wstania z łóżka, czyli około godziny 10.00.

Powyższe zasady diety OMG dotyczą każdego z jej wariantu. Do dyspozycji mamy wariant WAWE (redukcja 5 kg), wariant BLAZE (redukcja 7-8 kg) oraz najbardziej restrykcyjny wariant QUAKE (redukcja 10 kg). Każdy z wariantów diety OMG wymaga spożywania określonej ilości węglowodanów, owoców oraz poświęcenia od 1 do 1,5 godziny dziennie na ćwiczenia fizyczne.

1. WAWE

Decydując się na stosowanie najmniej restrykcyjnego wariantu diety OMG, musimy:

ograniczyć spożycie węglowodanów do 120 g na dobę,



ograniczyć spożycie owoców do trzech sztuk na dobę,



ćwiczyć minimum 1 godzinę.

6-tygodniowe stosowanie diety OMG w tym wariancie ma pozwolić na skuteczną redukcję minimum 5 kg.

2. BLAZE

Wariant drugi diety OMG pozwala schudnąć około 7-8 kg i uwzględnia:

ograniczenie spożywania węglowodanów do 90 g w ciągu doby,



spożywanie maksymalnie 2 owoców dziennie,



ćwiczenie minimum przez 75 minut każdego dnia.

Wybór tego wariantu diety OMG wymaga znacznie więcej dyscypliny i czasu, który poświęcimy na ćwiczenia.

3. QUAKE

To najbardziej restrykcyjny z wariantów diety OMG, który wymaga:

ograniczenia spożycia węglowodanów do 60 g na dobę,



ograniczenie spożycia owoców do 1 dziennie,



ćwiczenie minimum 90 minut każdego dnia.

Zasady diety Fultona nie wydają się skomplikowane, jednak w wielu przypadkach mogą stanowić poważny problem z komponowaniem codziennego jadłospisu i znalezieniem czasu, który pozwoli wywiązać się z dość napiętego planu dnia.

Oprócz powyższych dieta OMG uwzględnia także spożywanie maksimum 3 posiłków dziennie, rezygnację z przekąsek i minimum 8 godzin snu.

Dieta OMG – efekty

Zdaniem Fultona dieta OMG pozwala nie tylko efektywnie schudnąć, ale także pozbyć się cellulitu, czemu mają między innymi służyć poranne, zimne kąpiele w wodzie o temperaturze 15-20 stopni Celsjusza. Taka kąpiel powinna rozpocząć się od stopniowego zanurzania ciała, czyli trzeba najpierw zanurzyć w wodzie stopy, następnie w niej usiąść, a później się położyć.

Kolejnym punktem dnia jest wypicie czarnej kawy oraz przystąpienie do porannego treningu, dzięki czemu ma zostać uwolniony tłuszcz z komórek tłuszczowych i wykorzystany przez mięśnie. Spożywanie posiłków o określonej ilości węglowodanów także ma przynieść dobre efekty redukcji zbędnego tłuszczu i spowodować, że szybko zauważymy różnicę w wyglądzie naszej sylwetki. Dzień trzeba zakończyć 20-minutowym dmuchaniem balonów, co ma pomóc w wyrzeźbieniu mięśni brzucha.

Dieta OMG ma nam pomóc w pozbyciu się zbędnych kilogramów, jednak nie zawsze okazuje się skuteczna i bezpieczna. Jedynie 3 niskokaloryczne posiłki w ciągu dnia mogą spowodować osłabienie, które utrudni codzienną aktywność fizyczną i może sprzyjać osłabieniu odporności, co w połączeniu z zimnymi kąpielami nie musi skończyć się dobrze dla naszego zdrowia. Warto mieć to na uwadze i przed zastosowaniem diety OMG poradzić się lekarza oraz wykonać podstawowe badania profilaktyczne.

