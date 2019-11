Jak spalić 800 kalorii w ciągu godziny? Ten trening wyciśnie z ciebie siódme poty

Coraz większą popularnością cieszą się zorganizowane zajęcia fitness. Jedną z propozycji jest jumping fitness, czyli skoki na trampolinie. Jest to forma treningu dla osób, które w dość szybkim tempie chcą zrzucić kilka kilogramów i poprawić swoją sylwetkę. Jumping fitness polega na wykonywaniu ćwiczeń na jednoosobowej trampolinie w rytm muzyki. Podczas jednogodzinnego treningu wykonuje się około 6 tys. skoków i można spalić około 800 kcal. Wyniki badań pokazują, że ta forma aktywności fizycznej jest dziesięć razy bardziej skuteczna niż bieganie. W trakcie skoków na trampolinie angażujemy więcej grup mięśniowych.

Spinning – turbospalanie kalorii na rowerku

Spinning to forma treningu interwałowego o wysokiej intensywności (HIIT), która pozwala spalić nawet 600 kalorii w 45 minut. Wszystko zależy od tego, jak intensywny będzie nasz trening. W większości klubów sportowych można wybrać się na takie zajęcia. Prowadzi je doświadczony instruktor, który doskonale wie, jak wycisnąć z uczestników siódme poty. Do ćwiczeń wykorzystuje się specjalne rowery, a sama jazda przypomina jazdę na dworze.

Zarówno jazda na rowerze, jak i spinning pomagają wzmocnić mięśnie serca i ciała, ale między nimi jest kilka różnic. Np. zwykłe rowery mają koła zębate, które pomagają w pedałowaniu, a rowery do spinningu mają specjalne węzły, które zapewniają odporność na pracę mięśni. Spinning to skuteczny trening całego ciała w krótkim czasie, podczas gdy jazda na rowerze nie jest tak skuteczna. Ćwiczenie umila na ogół szybka muzyka i trener, który zachęca do podjęcia jeszcze większego wysiłku. Uczestnictwo innych osób powoduje, że dajemy z siebie jeszcze więcej.

Rekreacyjna jazda na zwykłym rowerze ma bardzo dobry wpływ na zdrowie i sprzyja odchudzaniu. Jeśli jednak zależy nam na szybkich efektach, powinniśmy wybrać spinning.

Czytaj także:

Dlaczego większość z nas tyje wraz z wiekiem? Naukowcy znają odpowiedź