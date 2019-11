Jeszcze możesz zrzucić 10 kg do Sylwestra. Zacznij już dziś

Odchudzanie nie musi wiązać się z głodówką i stosowaniem szkodliwych dla zdrowia diet. Można schudnąć szubko, skutecznie i bez ryzyka i aby tego dokonać, wcale nie trzeba decydować się na duże wydatki. Wystarczy zastosować kilka sprawdzonych i skutecznych sposobów na zdrową, szczupłą sylwetkę.

Jak schudnąć 10 kg do Sylwestra?

Odchudzanie przed Sylwestrem jest bardzo popularne. Czując na karku oddech Nowego Roku, zaczynamy inaczej myśleć o swoim wyglądzie i marzymy o tym, aby nasza sylwetka jak najlepiej prezentowała się w sylwestrowej kreacji. Zanim zaczniemy odliczanie i wkroczymy w Nowy Rok, musimy trochę popracować nad swoim wyglądem i przetrwać nie tylko trudy diety, ale przede wszystkim wyzwania, jakie staną przed nami podczas Bożego Narodzenia, kiedy tradycyjnie oddajemy się przyjemności kosztowania świątecznych potraw.

Aby uniknąć rozczarowania i jak najlepiej przygotować swoją sylwetkę do nocy sylwestrowej, trzeba zacząć już dziś i postawić na zdrową dietę, która nie spowoduje efektu jo-jo oraz nie wpłynie na nasze samopoczucie w negatywny sposób. Wyniszczony organizm na pewno nie pozwoli nam idealnie wyglądać podczas Sylwestra, a wchodząc w Nowy Rok ze złym samopoczuciem i stanem zdrowia, możemy sprawić, że nie okaże się on dla nas szczęśliwy.

Skuteczne odchudzanie – jak schudnąć 5 kg w miesiąc?

Do Sylwestra pozostały dwa miesiące, czyli musimy gubić po 5 kg w ciągu miesiąca. Nie jest to dużo, dlatego lepiej od razu zrezygnować z głodówki, diety „cud” i innych, kontrowersyjnych kuracji. Receptą na pozbycie się 5 kg w ciągu miesiąca jest zdrowe odżywianie, regularne spożywanie posiłków, picie wody i codzienna aktywność fizyczna. Efektywne odchudzanie zapewni dieta oparta na naturalnych i jak najmniej przetworzonych produktach spożywczych. Z codziennego menu trzeba wyeliminować przede wszystkim źródła cukru, soli oraz niezdrowego tłuszczu i sztucznych dodatków do żywności, czyli tłuste mięsa, tłusty nabiał, fast foody, słodycze i słodkie napoje, wysokokaloryczne owoce (zwłaszcza w formie przetworów), słone przekąski, a także alkohol, który tuczy, choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Zapomnieć musimy też o białym pieczywie i produktach spożywczych z białej mąki np. pszennym makaronie i innych daniach mącznych, choć tradycyjne przepisy możemy udoskonalić i odchudzić, korzystając z mąki pełnoziarnistej.

W diecie osoby, która chce schudnąć 5 kg w ciągu miesiąca, nie może zabraknąć:

warzyw pod każdą postacią,



gruboziarnistych kasz i naturalnych płatków owsianych,



chudego nabiału,



chudego mięsa,



ryb,



niskokalorycznych owoców,



wody mineralnej lub źródlanej,



ziołowych naparów na lepsze trawienie np. mięty i melisy.

Chcesz schudnąć do Sylwestra? Zapomnij o starych nawykach

Kawa i ciastko na śniadanie, na obiad drożdżówka, po pracy pizza, a na kolację wszystko, co oferuje lodówka, bo całodzienna głodówka powoduje napady wilczego głodu. To już przeszłość! Teraz liczy się regularne spożywanie posiłków oraz zdrowa, prawidłowo zbilansowana dieta.

W szybkim i zdrowym odchudzaniu nie ma miejsca na odstępstwa od ustalonych reguł. Trzeba jeść zdrowo, jednak nie musimy odmawiać sobie okazjonalnego skorzystania z naturalnej, słodkiej przyjemności, czyli kilku (najwyżej 3!) kostek gorzkiej czekolady, małego kawałka samodzielnie upieczonego ciasta drożdżowego z owocami lub porcji zdrowego, naturalnego jogurtu z odrobiną miodu oraz domowego muesli. W zdrowej diecie jest miejsce na zdrowe słodycze i małe przyjemności, jednak trzeba je sobie z umiarem dawkować. Jeżeli chcesz schudnąć do Sylwestra, to nie możesz pozwalać sobie na słodką przyjemność częściej niż raz w tygodniu.

Regularne spożywanie posiłków to bardzo ważny element zdrowego odchudzania. Pamiętaj o wartościowym śniadaniu, drugim śniadaniu,pożywnym obiedzie, podwieczorku i lekkiej kolacji, która nie powinna zawierać węglowodanów. Do południa możesz pozwolić sobie na bardziej kaloryczne posiłki, które będą skomponowane ze zdrowych, naturalnych produktów. Po południu sięgaj po wartościowe białko, warzywa oraz chudy nabiał.

Chcesz schudnąć do Sylwestra? Zaprzyjaźnij się z aktywnością fizyczną

Codzienna dawka ruchu pozwoli ci wzmocnić działanie stosowanej diety i przyśpieszy spalanie tłuszczu oraz usprawni metabolizm. Aktywność fizyczna to nie tylko godziny spędzone na siłowni, ale także każdy spacer i codzienna gimnastyka. Wystarczy kilkanaście minut dziennie, aby szybko zauważyć różnicę w wyglądzie sylwetki. Chcesz szybciej chudnąć? Podkręć tempo, ale z umiarem i znajdź czas na wizytę na basenie, jogging lub zacznij przygotowywać się do Bożego Narodzenia, robiąc intensywne porządki w domu, a szybko spalisz dodatkowe kalorie.

